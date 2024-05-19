Dışişleri'nden İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yapmasıyla ilgili açıklama

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Dışişleri Bakanlığı, Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yapmasıyla ilgili açıklama yaptı.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLMİŞTİR"

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran’da bugün (19 Mayıs) yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir."