Son dakika... İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! İran İçişleri Bakanı Vahidi'den ilk açıklama geldi

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İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopteri kaza yaptı.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı kaza haberini dünyaya duyurdu.

Haberde 'Cumhurbaşkanının helikopterdeki bazı kişilerin merkeze ulaşmayı başarması, olayın can kaybı yaşanmadan sonuçlanması umudunu da artırdı' denildi.

Aynı habere göre, kurtarma ekiplerinin cumhurbaşkanını taşıyan helikopteri arama çalışmaları sürüyor.

ALİYEV İLE AÇILIŞ TÖRENİNE KATILMIŞTI

Tasnim konvoyda 3 helikopterin bulunduğunu ve bazı bakan ve yetkilileri taşıyan iki helikopterin güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaştığını bildirdi.

Ajans, İran Cumhurbaşkanı'nın, Azerbaycanlı mevkidaşı ile birlikte Pazar günü iki ülke arasındaki sınırda bir su barajının açılışını yaptığını söyledi.

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Olay, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki açılış töreninin bitiminden sonra meydana geldi.

İran ülkede çeşitli helikopterler uçuruyor ancak uluslararası yaptırımlar bunların parçalarının teminini zorlaştırıyor. Askeri hava filosunun tarihi de büyük ölçüde 1979 İslam Devrimi öncesine dayanıyor.

İran devlet televizyonu ise Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu.

Devlet televizyonu, olayın İran'ın başkenti Tahran'ın yaklaşık 600 kilometre kuzeybatısında, Azerbaycan sınırındaki bir şehir olan Jolfa yakınlarında meydana geldiğini söyledi.

TEHRAN TİMES: REİSİ İLE BAĞLANTI KURULAMADI

Tehran Times haberinde Reisi ile henüz bağlantı kurulamadı. Haberde 'Güvenilir kaynaklara göre şu ana kadar Reisi'nin uydu telefonundan herhangi bir temas sağlanamadı ve olayın kesin yeri konusunda da bir belirti bulunmuyor'

İÇİŞLERİ BAKANI VAHİDİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, konu ile ilgili açıklama yaptı. İranlı bakan olay yerine derhal kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, 'Havanın sisli olması nedeniyle kurtarma ekiplerinin gelmesini bekliyoruz' dedi.

Yerel halk, bölgedeki sisli hava nedeniyle helikopterin durumunun henüz bilinmediğini söylüyor.