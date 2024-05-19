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Reisi'nin helikopteri kaza yaptı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İran#Reisi
Reisinin helikopteri kaza yaptı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 21:05

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum. Gereken her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin geçirdiği helikopter kazasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum" dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İran#Reisi

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