Sen misin kornayla uyaran! Trafik magandaları dehşet saçtı: Aracın camını kırıp tehditler savurdular

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Öncebeci Mahallesi'ndeki İncesu Caddesi'nde meydana geldi. Ostim Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan Yusuf Alperen Yenice, idaresindeki 48 E 4799 plakalı otomobille seyir halindeyken önünde şerit değiştiren Halit İ. kontrolündeki 06 R 0279 plakalı otomobile korna çaldı.

Ardından otomobil sürücüsü Halil İ. ve kimliği tespit edilemeyen arkadaşı, Yenice'nin kullandığı aracın önünü kesti. Yenice, yanına gelen 2 kişiyi görünce otomobilinin kapılarını kilitledi.

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Bu sırada Halil İ. ve arkadaşı, Yenice'nin otomobilinin camlarına vurmaya başladı. Daha sonra Halil İ.'nin arkadaşı, sürücü tarafındaki cama yumruk atarak kırdı. Şüpheliler olayın ardından bölgeden uzaklaştı. Cam parçalarının koluna ve boynuna sıçraması nedeniyle hafif şekilde yaralanan Yenice, olay sonrası darp raporu alarak, şüpheliler hakkında polise şikayette bulundu. Yenice, saldırı anını cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

'TELEFONUMU ALMAYA ÇALIŞTILAR'

Yaşadıklarını anlatan Yenice, "Kütüphaneden evime gelirken İncesu Kavşağı'nda araç genişten alarak birden önüme geçmeye çalıştı. Ben de sürücüyü uyarmak için kornaya bastım. İleride birden önümü kesip, durdurdular. Araçtan 2 şahıs indi. İkisi de camı yumrukladı ama biri camı yumrukla kırdı. Kapıyı zorla açmaya çalıştılar sonra kayda aldığımı görünce telefonumu almaya çalıştılar muhtemelen kaydı silmek istiyorlardı.

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Boynumda ve kolumda ciddi cam kesikleri oluştu. Darp raporu alıp şikayetçi oldum. Camı kırdıktan sonra çevredeki halk geldi ve araçlarına binip kaçtılar. Trafikte biraz dikkatli ve soğukkanlı olalım. Hemen sinirlenmeyelim, gördüğünüz gibi kötü sonuçlar doğabiliyor. Haklı olsanız dahi bazı magandalar gelip sizi darbedebiliyor" dedi.