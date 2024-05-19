'Hedef 100 bin varil' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Gabar'da petrolün kalitesi üst seviyede

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Gabar Dağı'ndaki petrol üretim sahalarını ziyaret eden Bakan Bayraktar, 'Artık 42 bin 500 varil günlük üretime çıktık. Hedefimiz 100 bin varil en üst düzey üretime geçmek istiyoruz.' dedi.

Bakan Bayraktar'ın TRT Haber'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gabar'ı görmeden rakamları anlamlandırmak zor. Gabar, petrol stratejisi açısından 2016'dan beri yapılan araştırmaların temel sonucu. Türkiye'nin mutlaka cari açığıyla mücadele kendi zenginliklerini bulmak ve ekonomiye kazandırmak hedefimizdi. Sismik ve sondaj yapılmamış bölgeleri arayarak başladık. Bu stratejinin sonuçlarından bir tanesi işte burası. Türkiye'nin kaderini belirleyecek, oyun değiştirecek bir yerdeyiz. Bu dağlar terörle anılıyordu, kolay değildi. Devletimiz terörü temizledi ve bölgedeki insanların hayatını kolaylaştırdı.

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"HEDEFİMİZ 100 BİN VARİL PETROL"

Gabar'da 3 bölgede şu anda, 4. bölgeyi de kısa zaman önce devreye aldık. 37 kuyu ve 42 bin 500 varil günlük üretimimiz. Türkiye Petrollerinin üretimi tüm Türkiye'de 35 bin varildi. Eylül 2021'de burada keşif yapıldı. Artık 42 bin 500 varil günlük üretime çıktık. Hedefimiz 100 bin varil en üst düzey üretime geçmek istiyoruz. Ara hedef 50 bin varil. Yıl sonu 100 bin varil hedefimize ulaşmak istiyoruz. Haziran ayında inşallah 50 bin varili görmüş oluruz.

Bu bölgede şu anda 4 sahadan bahsediyoruz. Hedef saha sayımız 14. Diğer 10 sahada kimisinde sondaj başladı bazılarında başlamak üzere. Gabar bölgesinde hedef 14 bölge. Diğer sahalarda netice alırsak, ekonomide oyun değiştirici bir model hazırlayacağız.

Türkiye'de 1850 kuyudan petrol hedefimiz var. Toplam üretimimiz 50 bin varil civarı. Gabar'da kuyu başı üretimimiz 1150 varil. Gabar çok verimli bir petrol coğrafyası. Şehit Teğmen Akdeniz sahasında yerin 4500 metre altından petrol üretiyoruz. Çok kaliteli bir petrole sahip oluyoruz buradan.

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"2750 ARKADAŞIMIZ PETROL OPERASYONLARINDA GÖREV YAPIYOR"

Türkiye'nin petrol başkenti olacağız dediğimizde buna inanç her geçen gün artıyor. Muazzam bir operasyon yürütülüyor bu dağlarda. Yaklaşık 350 kilometre beton yol yaptık. Büyük makinaların buraya kurulmasında, her kulenin başında çalışanlarımız var. 2750 arkadaşımız petrol operasyonlarında görev yapıyor. Petrolün tankerlerle taşınması ayrı bir iş alanı. Bu bölge ayrı bir iş sahası oluşturuyor. Dışarı göç arayışına girmemesine vesile olacak bir iş sahası var.

"225 TANKER PETROLÜ BURADAN TAŞIYOR"

Petrolü bulmak ayrı bir hikaye. Bulduktan sonra üretim yapmak farklı bir iş. Petrolü ürettiniz ve yerin üzerine çıkardıktan sonra işlemeniz gerekiyor, sevk etmeniz gerekiyor. 225 tanker petrolü buradan taşıyor. Petrol boru hattı çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 100 bin varillik petrolü 37 kilometrelik boru hattıyla taşımak istiyoruz.

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Hakkari, Şırnak, Siirt, Van beklentilerimiz olduğu yerlerden. Karlı yollar temizleniyor ve iş makinelerimizi oraya götüreceğiz. Coğrafyada büyük zorluklarla mücadele ediyoruz. Başarı geldikçe bizim ümidimiz daha da artıyor. Bu petrolü insanımıza sunmak istiyoruz. Kendi mühendislerimizle bunları başaracağız.