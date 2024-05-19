Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün sembolüdür

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yücel Arzen Hacıoğulları tarafından bestelenen 19 Mayıs marşının ilk kez seslendirildiği programa katıldı.

Erdoğan, programdaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili gençler, kıymetli sporcularımız sizleri muhabbetle selamlıyorum. Tüm genç kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. 19 Mayıs vesilesi ile sizlerle olmanın, sizlerin heyecanının taşımamın bahtiyarlığı sözlerle ifade edilemez. Türk gençliğini temsilen siyasette bilimde, müzikte gurur kaynağı olan gençlerimiz de bulunuyor. Her birinize bizlere yaşattığınız mutluluklar için teşekkür ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Bu topraklarda mücadele halindeyiz.

HÜR VE BAĞIMSIZ YAŞAMA KARARLILIĞININ SEMBOLÜDÜR

Tüm dünyaya Çanakkale Geçilmez dedirttiğimiz destanın kahramanı gençlerden oluşuyordu. Gençler milli mücadelenin de ön saftaki neferleri oldu. İstiklal Meşalesi gençlerin omuzlarında Anadolu'ya yayıldı. 19 Mayıs hür ve bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür. 19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün sembolüdür. 19 Mayıs Türkiye'nin kuruluş milletimizin kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür.

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Kurtuluş savaşımızın baş komutanı Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyorum. 19 Mayıs'ın gençlerimizin bayramı olması tesadüf eseri değildir. 19 Mayıs siz gençler için umut kaynağı olmuştur. Ülkemizin kalkınma ilerleme çabalarının merkezinde yine gençlerimiz önemli yere sahip. Askerlerimizin, polislerimizin çoğu sizin yaşlarınızdaki gençlerden oluşuyor. Milli savaş uçağımız Kaan'ın geliştirilmesinde, hava araçlarımızın üretiminde gençler öncü roller üstleniyor. Gençlerimiz daha fazla ön plana çıkıyor ve adından söz ettiriyor. Parlamentoda, belediye yönetimlerinde eskiye kıyasla daha çok genç arkadaşlarımız var. Teknofest gençliği hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir. Bundan iftihar ediyoruz.

KÜRSÜYÜ DOMİNE ETMEYE BAŞLADIK

Seçilme yaşını 30'den 25'e sonra da 18'e düşürdük. Siyasetin, bürokrasinin kapılarını gençlere açarak gençlerimize en büyük yatırımları yaparak her alanda gençlerimizi destekliyoruz, tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Dünyada yıldızı giderek parlayan Türkiye'nin spordaki çıtasını yükseltmesinden memnuniyet duyuyoruz. Yeni spor dallarında kürsüye çıkmaya başladık. Sporcularımız artık madalyasız dönmüyor. Kürsüyü domine etmeye başladık. Başarılarının yanında centilmenlikleri ile de takdir kazanıyor.

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Spora ve sporcuya sahip çıkıyoruz. Olimpiyatlarda yakalanan ivmeyi devam ettirdiler. Sporcularımıza güveniyorum. Sizlerden göğsümüzü kabartacak güzel haberler bekliyorum. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.