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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Güçlü Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu tarih

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#Recep Tayyip Erdoğan#19 Mayıs#Bayram
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 19 Mayıs mesajı: Güçlü Türkiyenin inşasında ilk tuğlanın konulduğu tarih
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 09:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "19 Mayıs 1919, güçlü Türkiye’nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu tarihtir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Aziz Milletim, sevgili Gençler,

Samsun’da bundan tam 105 yıl önce başlayan ve Millî Mücadelemizi zaferle taçlandıran 19 Mayıs 1919, güçlü Türkiye’nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu tarihtir.

Bu tarih, milletimizin düşman işgaline karşı ülkemizin her köşesinden yükselen istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcımı olmuştur.

Milletimizin esarete karşı direnişini ortaya koyarak topyekûn bir varoluş mücadelesini başlattığı bu sürecin devamında ya istiklal ya ölüm nidalarıyla vücut bulan varlık-yokluk mücadelesi başlamıştır.

Samsun’da yanan istiklal meşalesi, Amasya, Erzurum, Sivas ve ardından Ankara ile tüm Anadolu’ya yayılmıştır.

19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük varlığı, en büyük sermayesidir. Zorluklara karşı durmanın, azimle, inançla, kararlılıkla hep beraber mücadele etmenin anlamı bu ruhta gizlidir.

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Ülkemizin karşı karşıya kaldığı her türlü baskıya, provokasyona rağmen hızlandırdığı kalkınma, büyüme, güçlenme mücadelesini ancak 19 Mayıs’ın ruhuna, özüne, ilkelerine, ideallerine ve hedeflerine sahip çıkarak sürdürebiliriz.

Yeni Türkiye Yüzyılı’nın neferleri olan sizler böyle bir bilinç ve özgüvenle tarihinize, bugününüze sahip çıkıp birbirinizle kenetlenin, birbirinizle kardeşlik hukukunuzu geliştirin.

Siz gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını bir kez daha saygıyla anıyorum.

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#Recep Tayyip Erdoğan#19 Mayıs#Bayram

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