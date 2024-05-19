×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 şüpheli, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Ayhan Bora Kaplan#Polis
Ankarada Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 şüpheli, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 17:22

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 2’si emniyet müdürü, 1'i komiser 7 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik’in iddiaları üzerine, 'Suç işlemek için anlaşmak', 'Adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Görevi kötüye kullanma ve suçluyu kayırma' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 2'si emniyet müdürü, 1'i komiser 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet başsavcılığındaki ifadelerinin ardın tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Öte yandan, 1 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi. (DHA)

İlgili haberAnkara Emniyeti’nde örgüt soruşturmasından darbe tartışmasına... Adım adım bu noktaya nasıl gelindiAnkara Emniyeti’nde örgüt soruşturmasından darbe tartışmasına... Adım adım bu noktaya nasıl gelindiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Ayhan Bora Kaplan#Polis

BAKMADAN GEÇME!