Ankara Emniyeti’nde örgüt soruşturmasından darbe tartışmasına... Adım adım bu noktaya nasıl gelindi

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SÜREÇ NASIL BAŞLADI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, tarih 8 Eylül 2023’ü gösterdiğinde çok önemli bir operasyona imza attı. Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, karanlık ilişkileri, kirli bağlantılarıyla bilinen, yeraltı dünyasının önemli ismi Ayhan Bora Kaplan’ı yurtdışına kaçmak isterken yakaladı. Suç örgütü lideri suçlamasıyla Kaplan’ın yakalanması Türkiye’nin gündemine oturdu. Kaplan ile bağlantılı emniyet ve yargı içerisinde birçok isim yazılmaya başlandı.

EMNİYET’E NASIL UZANDI

Kaplan’ın içerisinde bulunduğu 28’i tutuklu 61 sanığın yargılanması devam ederken, soruşturma Emniyet’e de uzandı. Kaplan ile bağlantılı olduğu iddiasıyla organize suçlarla mücadeleden sorumlu eski Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Asayiş Müdürü’nün de aralarında bulunduğu 5’i emniyet müdürü, 7’si polis 12 emniyet mensubu açığa alındı. Haklarındaki idari ve yargı soruşturması devam ediyor.

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GİZLİ TANIK ‘M7’ OLAYI NEDİR

Soruşturma devam ederken Ayhan Bora Kaplan davasının en kritik gizli tanığı Serdar Sertçelik deşifre oldu. Sertçelik, Ayhan Bora Kaplan örgütünün iki numarası olarak biliniyordu. Kaplan davasında “M7” kodu ile gizli tanık yapılan Sertçelik, elektronik kelepçe takılarak ev hapsindeydi. Ancak evinde olması gereken gizli tanık, gittiği bir çorbacıda 21 Kasım 2023 tarihinde silahlı saldırıya uğradı. Ayağından vurulan Sertçelik tedaviye alındı.

ELEKTRONİK KELEPÇE GİZEMİ

Burada kritik soru ise ayağında elektronik kelepçe olan gizli tanık nasıl oldu dışarı çıkabildi? Evini terk ettiğinde elektronik kelepçe sinyalinden neden takip edilmedi veya elektronik kelepçe takılıyken rahat rahat gezmesine kim göz yumdu?

SAHTE RAPOR İDDİALARI

Çorbacıdaki silahlı saldırının ardından Cumhuriyet savcılığı, Sertçelik ile ilgili tutuklamaya yönelik gözaltı kararı çıkarttı. Ancak, tedavi gördüğü hastanede doktorlar tarafından “Sağlığı gözaltına veya tutuklanmasına elverişli değil” raporu verildi. Polis gözetiminde evine götürülen Sertçelik, burada ifade verdi. İki ayağı da alçıya alınması nedeniyle de elektronik kelepçe çıkartıldı. Böylece Sertçelik’in yurtdışına kaçması için zemin hazırlandı.

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YAKALAYAN POLİSLER GÖZALTINDA

Başsavcılığın gözaltında olduğunu açıkladığı dört kamu görevlisinden üçü, Ayhan Bora Kaplan’ın gözaltına alındığı operasyona katılan polisler Murat Çelik, Şevket Demircan ve Ufuk Gültekin.

TANIĞI KİM KAÇIRDI

Doktorlardan böyle bir rapor düzenlemesini kim istedi? Sertçelik’in gözaltına alınmasını kim engelledi? Sadece bir ayağından vurulan Sertçelik’in neden iki ayağı da alçıya alınarak elektronik kelepçe çıkarıldı? Yurtdışına kaçmasını sağlamak için mi elektronik kelepçe çıkarıldı? Gözetim altında nasıl yurtdışına kaçtı? Kim veya kimler neye karşılık yardım etti? Bu soruların yanıtlarına ise henüz ulaşılamadı.

DARBE TARTIŞMALARI NASIL BAŞLADI

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Kaplan soruşturmasının örgüt suçlamasından darbe girişimi tartışmasına dönmesindeki kırılma ise gizli tanık Serdar Sertçelik’in yurtdışına kaçtıktan sonra kendisini deşifre etmesi oldu. Sertçelik’in ortaya attığı iddialar, Kaplan soruşturmasının bir anda “suç örgütü soruşturmasından darbe girişimi” tartışmalarına dönüşmesine neden oldu. Kendisinin tehdit edilerek zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Sertçelik, emniyet müdürü Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtlarını da yayınladı. Sertçelik, Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin “temiz eller operasyonu” adını verdikleri bu operasyon ile kendisi üzerinden darbe yapmaya çalıştığını iddia etti.

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EMNİYETTE KİMLER SUÇLANDI

Sertçelik’in açıklamalarından sonra ise Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele’den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan önce açığa alındı, sonra haklarında soruşturma başlatıldı. Haklarında soruşturma yürütülen 3 müdür ile ilgili birçok iddia da gündeme geldi.

300 BİN DOLAR VE ‘İSİM’ İDDİALARI

Ayhan Bora Kaplan’ın avukatlarından 300 bin dolar alındığı iddiası, gizli tanık üzerinden soruşturmayla ilgisi olmayan siyasetçi ve bürokratların isimlerinin dosyaya eklenmeye çalışıldığı iddiaları bir anda soruşturmanın seyrinin değişmesine neden oldu.

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BAŞSAVCILIK: 4 KAMU GÖREVLİSİ GÖZALTINDA

ANKARA’da, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile ilgili iddialarda adı geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 3 polis müdürü ve 1 komiser gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, “Gizli tanık S.S.’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir. Soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir” denildi.

4 GÖZALTI KARARI DAHA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "S.S'nin yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılması ile ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır" denildi

GİZLİ TANIK SERDAR SERTÇELİK

HEM YERALTI HEM MAGAZİN DÜNYASIYLA İÇ İÇE

GİZLİ tanık Serdar Sertçelik, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismiydi. Kaplan’a yakınlığıyla bilinen Sertçelik, magazin dünyasının yakında bildiği isimlerle yaşadığı birlikteliklerle gündem olmuştu. Sertçelik, Ayhan Bora Kaplan’a operasyon yapıldığında yurtdışındaydı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Sertçelik, daha sonra Türkiye’ye gelerek soruşturmayı yürüten Organize Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim oldu. Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi olarak suçlanan Sertçelik, M7 kodu ile gizli tanık oldu. Suç örgütüyle ilgili birçok bilgi veren Sertçelik, daha sonra elektronik kelepçe takılarak ev hapsi ile serbest kaldı. Sertçelik, elektronik kelepçe takılıyken gittiği çorbacıda vuruldu, tedavisinin ardından tekrar yurtdışına kaçtı.

UĞUR DÜNDAR İDDİASI

GİZLİ tanık Serdar Sertçelik’in, Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde gözaltında bulunduğu sırada gazeteci Uğur Dündar ile görüştürüldüğü iddia edildi.

Soruşturma kapsamında açığa alınan emniyet müdürünün odasında Sertçelik’in, Dündar ile telefon ile görüştürüldüğü ileri sürüldü.

UĞUR DÜNDAR YALANLADI

Uğur Dündar, iddialarla ilgili olarak Sözcü TV’de yaptığı açıklamada, “Ortada bir suç örgütüyle mücadele var. Ve ben de aylar önce bu suç örgütünün mağdur ettiği iki kişiyle röportajlar yaptım ve bunları yayınladım. Fakat mahkemedeki sorgusu sırasında bu dosyanın sanıklarından biri, nisan ayında kendisinin emniyetteki sorgusu sürerken İbrahim adlı bir komiserin beni ve Serdar Sertçelik’i telekonferansta konuşturduğunu ve benim kendilerine gizli tanık olması doğrultusunda telkinde bulunduğumu söylemiş ama böyle karışık bir ruh haliyle ‘o anda ben kendimde değilim’ falan diyor. Bir defa şuranın net olarak altını çizmem lazım. Ne Ankara Emniyet Müdürü Sayın Engin Dinç ile ne Organize Suçlar Şubesi Müdürü ile ne yardımcısıyla ne onun altındaki amirlerle, başkomiserlerle, komiserlerle, polislerle, çaycılarla bile bu süreç içerisinde bir konuşmam olmadı. Ben Ayhan Bora Kaplan suç örgütünde adı geçen hiçbir kimseyi tanımam” dedi.