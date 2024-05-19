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 Şanlıurfa'da kavgayı ayırmak için ezan okudu

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#ŞANLIURFA#Kavga#Polis
Şanlıurfada kavgayı ayırmak için ezan okudu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 15:25

Şanlıurfa'da, park yeri nedeniyle kavga eden iki grubu ayırmak isteyen bir kişi ezan okumaya başladı. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

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Olay, dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekiler grubu ayırmak için araya girerken, bir kişi ise kavga edenlerin ayrılması amacıyla farklı bir yol denedi.

Şanlıurfada kavgayı ayırmak için ezan okudu

Kavga edenlerin yanına giden kişi, elini kulağına götürerek ezan okumaya başladı. Görenleri şaşırtan kişinin ezan okuyarak sonlandırmaya çalıştığı kavga ise çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

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#ŞANLIURFA#Kavga#Polis

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