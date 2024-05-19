MSB açıkladı: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan paylaşım şu şekilde:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.