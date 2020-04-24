Ramazan Ayını Sağlıklı ve Enerjik Geçirmek İçin Öneriler

Sahur dışında yapılan tek ana öğün iftar olduğu için özellikle iftarda tüm besin gruplarından almaya özen gösterilmelidir. Eğer iftarda bir gün et yemeği yenmişse diğer günler sebze ya da kurubaklagil gibi yemekler tercih edilmelidir. Pirinç pilavı, beyaz ekmek gibi kan şekerini hızlı yükselten besinler yerine tam buğday ekmeği, kuru baklagiller, kepekli makarna gibi glisemik indeksi düşük lif içeriği yüksek besinler tercih edilmelidir. Lifli besinler hem tokluk süresini uzatır hem de az yemeye bağlı kabızlık sorununun giderilmesine yardımcı olur