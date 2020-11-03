Mutlaka Okumanız Gereken Kitaplar Listesi!

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Bir Ömür Nasıl Yaşanır?: Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler / İlber Ortaylı
İlber Ortaylı, yediden yetmişe herkesin faydalanacağı, bilge şahsiyetinden ve yaşam tecrübesinden süzülen tavsiyelerden oluşan bir eserle karşımızda. İlber Hoca bu kitapta, bir insanın, çocukluktan itibaren hayatın hemen her alanında ihtiyaç duyacağı çözümleri nasıl bulabileceğini örnekler vererek anlatıyor. "Herkes kendi talihinin mimarıdır" sözünü hatırlatarak, kendi yolunu çizmenin ne anlama geldiğini tüm kritik noktalarıyla yorumluyor.
Hayvanlardan Tanrılara Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi / Yuval Noah Harari
Çoğu çalışma insanlığın serüvenini ya tarihi ya da biyolojik bir yaklaşımla ele alır, ancak Harari 70 bin yıl önce gerçekleşen Bilişsel Devrim'le başlattığı bu kitabında gelenekleri yerle bir ediyor. İnsanların küresel ekosistemde oynadıkları rolden imparatorlukların yükselişine ve modern dünyaya kadar pek çok konuyu irdeleyen Sapiens, tarihle bilimi bir araya getirerek kabul görmüş anlatıları yeniden ele alıyor.
İlk kez 1947'de yayımlanan ve kısa süre sonra toplatılan Sırça Köşk, Sabahattin Ali'nin düzeni ve iktidar sahiplerini eleştiren öykü ile masallarını bir araya getirir. Sabahattin Ali'nin öyküleri bugün hala aynı derecede sarsıcı ve anlamlı.
Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Mustafa Kemal Atatürk zamanında Türkçeye ilk kez çevrildi. Atatürk, kitabı okuduğunda bu destansı başarıya tek kelimeyle hayran olmuştu. Derhal kitabın ülkedeki okulların, özellikle askeri okulların müfredatına dahil edilmesini emretti. Türk askerleri ülkelerindeki "yaşamı yenilemek" için mutlaka bu kitabı okumalıydılar.
Bu kitap tüm yoksulluğa, imkansızlıklara ve elverişsiz doğa koşullarına rağmen, bir avuç aydının önderliğinde; askerlerden din adamlarına, profesörlerden öğretmenlere, doktorlardan işadamlarına kadar, her meslekten insanın omuz omuza bir dayanışma sergileyerek, Finlandiya'yı, ülkelerini geri kalmışlıktan kurtarmak için nasıl büyük bir mücadele verdiklerini, tüm insanlığa örnek olacak biçimde gözler önüne sermektedir.
lk kez 1862 yılında yayımlanan Sefiller yazarın Notre-Dame'ın Kamburu ile "din", Deniz İşçileri ile "doğa" konularını işlediği roman üçlemesinin "toplum"u ele alan, en görkemli ayağıdır. Bu destansı roman Fransız toplumundan yola çıkarak, kozmolojik bir bakış ve eşsiz bir duyarlılıkla insanlığa ulaşır. Fantine'in, Cosette'in, Marius'ün, Saint-Denis Sokağı barikatlarının, Paris'in, Javert'in ve Jean Valjean'ın sefaletten sevgiye, felaketten iyiliğe ve karanlıktan aydınlığa uzanan hikayeleri Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi'nin 250. kitabında okurlarla buluşuyor.
Psikiyatrinin Kara Kitabı: Beyninizi Yakmaya Hazır mısınız? / Oytun Erbaş
Plastik ürünlerde bulunan "fitalat" maddesinin eşcinsel eğilimlere neden olabileceğini, kadınlarda adet öncesi yaşanan gerginliğin sebebinin insan evriminde ne gibi bir avantaj sağladığını, Alzheimer ve Parkinson hastalığından korunmanın yollarını, otizmin tedavisinin mümkün olabileceğini, aşkın beyindeki düzeneklerini, aşk acısının geçirilebileceğini kısaca, beyninizin anahtarını elinize alıp, daha zeki olmaya var mısınız?
Sherlock Holmes Bütün Hikayeler 5 Kitaplık Kutulu Set / Sir Arthur Conan Doyle
Sir Arthur Conan Doyle'un elli altı etkileyici öyküden oluşan serinin bütün hikayeleri bir arada! Sherlock Holmes'ün beş kitaplık kutulu seti, sizi suç ve akıl oyunlarının gizemli dünyasına tekrar davet ediyor.
Doğuştan beyin felçli olan Christy Brown, konuşmasını ve hareketlerini kontrol edemiyordu. Ama zekası ve cesareti onun okuma ve yazmayı, resim yapmayı ve daktilo kullanmayı öğrenebilmesini, hatta bu kitabı yazabilmesini sağladı. Christy Brown, kendi yaşam öyküsünü kaleme aldığı bu kitabında bütün bunları öğrenebilmek için sol ayağını kullanarak nasıl büyük bir mücadele verdiğini ve hayata nasıl tutunduğunu anlatıyor.
Yaşayan en büyük yazarlardan biri olarak kabul edilen Haruki Murakami başyapıtı, tüm dünyada milyonlarca satan kitabı 1Q84'le bir imkansızı başarıyor. Nefesinizi kesecek bir macera romanını, gerçek nedir, insan neye inanmalı, aşk dünyayı kurtarabilir mi soruları ekseninde bir yürek atlasına dönüştürüyor.
Paulo Coelho'nun 25 yıl önce kaleme aldığı ilk romanı Simyacı, çeyrek asırlık macerasını tamamladı. Kitabın ABD'deki basımının ardından tam 271 hafta boyunca New York Times'ın çok satanlarında kalarak eşi görülmemiş bir rekora imza atan Simyacı, tüm dünyada olduğu gibi Türk okurları da şaşırtacak bir sürprizle doğum gününü kutluyor.
"Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikayesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikayesi bu" diyor eseri için Gülseren Budayıcıoğlu.