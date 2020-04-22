Koronavirüse Karşı Kaliteli Uyku İçin 5 Öneri

Uyku, depresyon ve anksiyeteyi yenerek, stres durumunu dengeleyen ‘duygusal’ ve ‘mental’ iyilik halinin devamında önemli rol oynuyor. Özellikle evlere sınırlı yaşam sonucu güneş ışınlarına maruziyet azalmakta ışık ile uyarılabilen uyku-uyanıklık döngüsünde, iç ritmimiz olarak belirtilen ‘sirkadian ritimde’ bozulmalara yol açmaktadır. İkincil olarak ofis yerine evde çalışmak ya da iş yerinde haftalık çalışma saatlerinin COVID-19 salgını nedeni ile azaltılmasıyla, her sabah rutin uyanma saatine göre daha geç saatlerde uyanmamıza ya da gece daha geç saatlerde yatmamıza yatkınlık oluşturur.