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GeriDiyet Rehberi 10 Sağlıklı Gece Atıştırmalığı
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>10 Sağlıklı Gece Atıştırmalığı
Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL

10 Sağlıklı Gece Atıştırmalığı

Sizde gece olunca gündüz aklınıza bile gelmeyen yemekleri sayıklamaya başlıyor musunuz? Eğer öyleyse kendinize hakim olun ve o leziz yiyecekleri unutmaya çalışın. “Yok unutamam, mutlaka bir şeyler atıştırmam lazım” diyorsanız, aşağıda vereceğimiz 10 sağlıklı gece atıştırmalıklarından birini deneyin.

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1Elma cipsi

Elma cipsi

Sadece iki malzemeyle tamamen doğal bir atıştırmalık yapabilirsiniz. Elma ve tarçın. Elmaları ince dilimleyin ve üzerine tarçın serpin. Damak tadınıza göre biraz bal da gezdirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 120 derece fırında fanlı programda 1 saat pişirin. Gece gelen yeme isteğinizi elma cipleri ile hafif bir şekilde geçiştirin.

2Yer fıstığı

Yer fıstığı

Kavrulmamış yer fıstığı harika bir gece atıştırmalığı fikri olabilir. Tuzlu patates cipsinizle yer fıstığını değiştirin.

3Kızarmış kuruyemiş

Kızarmış kuruyemiş

İster badem ister kaju tercih edin, fırınlayacağınız kuruyemiş sizin için harika bir gece atıştırmalığı olacaktır.

4Yulaflı granola barları

Yulaflı granola barları

Yulafla istediğiniz meyveyi ve kuruyemişi karıştırarak yapacağınız granola barları tatlı isteğinizi kesecektir. Önceden hazırlayıp istediğiniz zaman tüketebilirsiniz.

5Muz cipsi

Muz cipsi

Muzun üzerine ufalanmış ceviz, keten tohumu ve tarçın ekleyip yiyebilirsiniz.

6Meyve salatası

Meyve salatası

Sevdiğiniz meyveleri karıştırıp bir meyve salatası hazırlayabilirsiniz. Sağlıklı bir meyve salatası için özellikle yaban mersini kullanmanızı öneriyoruz.

7Tarçınlı elma

Tarçınlı elma

Elmaları cips haline getirecek vaktiniz yoksa, dilimleyin ve üzerine tarçın serpip öylece yiyin.

8Sağlıklı mısır

Sağlıklı mısır

Gece yarısı canınız patlamış mısır çekiyorsa yiyebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken tereyağı veya çiçek yağı yerine zeytinyağı kullanmanız.

9Fıstık ezmesi

Fıstık ezmesi

Gece gelen tatlı isteğinizi fıstık ezmesi ile de giderebilirsiniz. Fakat bunun için marketlerde satılan hazır fıstık ezmeleri yerine şekersiz doğal fıstık ezmesini evinizde yapmanızı öneririz. Fıstık ezmesini elma veya muzun üzerine sürerek de yiyebilirsiniz.

10Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği

Kabak çekirdekleri diyetlerde de sıklıkla önerilen sağlıklı atıştırmalıklardır. Ancak tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmeli, bir avuç kadar yemelisiniz.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy

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