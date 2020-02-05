10 Sağlıklı Gece Atıştırmalığı

Elma cipsi Sadece iki malzemeyle tamamen doğal bir atıştırmalık yapabilirsiniz. Elma ve tarçın. Elmaları ince dilimleyin ve üzerine tarçın serpin. Damak tadınıza göre biraz bal da gezdirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 120 derece fırında fanlı programda 1 saat pişirin. Gece gelen yeme isteğinizi elma cipleri ile hafif bir şekilde geçiştirin.