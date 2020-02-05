MAHMURE ÖZEL
10 Sağlıklı Gece Atıştırmalığı
Sizde gece olunca gündüz aklınıza bile gelmeyen yemekleri sayıklamaya başlıyor musunuz? Eğer öyleyse kendinize hakim olun ve o leziz yiyecekleri unutmaya çalışın. “Yok unutamam, mutlaka bir şeyler atıştırmam lazım” diyorsanız, aşağıda vereceğimiz 10 sağlıklı gece atıştırmalıklarından birini deneyin.
Elma cipsi
Sadece iki malzemeyle tamamen doğal bir atıştırmalık yapabilirsiniz. Elma ve tarçın. Elmaları ince dilimleyin ve üzerine tarçın serpin. Damak tadınıza göre biraz bal da gezdirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 120 derece fırında fanlı programda 1 saat pişirin. Gece gelen yeme isteğinizi elma cipleri ile hafif bir şekilde geçiştirin.
Kızarmış kuruyemiş
İster badem ister kaju tercih edin, fırınlayacağınız kuruyemiş sizin için harika bir gece atıştırmalığı olacaktır.
Fıstık ezmesi
Gece gelen tatlı isteğinizi fıstık ezmesi ile de giderebilirsiniz. Fakat bunun için marketlerde satılan hazır fıstık ezmeleri yerine şekersiz doğal fıstık ezmesini evinizde yapmanızı öneririz. Fıstık ezmesini elma veya muzun üzerine sürerek de yiyebilirsiniz.
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