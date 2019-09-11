Akrep Burcu Çocuğu

Olayları gözlemleme yeteneğini küçük yaşlardan beri geliştirmeye, herkesin tüm hareketlerini izlemeye ve anlamlandırmaya çalışırlar. Akrep burcu çocuklarının hayal güçleri çok yüksektir. Genellikle diğer çocuklarla sosyalleşmek yerine kendi kendine eğlenebileceği oyunları tercih ederler. Yalnız başına büyüyen Akrep çocukları için bu ileride bir sorun haline gelebilir. Bu sorunun ortadan kaldırılması için anne – babanın çocuğu toplum içerisine karıştırması oldukça önemlidir.

Uzak ve soğukkanlı bir his yaratırlar. Duygu değişimlerini büyük bir hızla yaşarlar. Her yere gülücükler atan Akrep çocukları birden bire, ortada bir neden yokken ağlamaya başlayabilirler. Büyüdükçe sosyal çevreye daha çok katılır, gittikçe sıcak ve samimi olmaya başlarlar. Sevdiklerine karşı naz ve kapris içerisine girebilirler.