Yoğurt tatlısı tarifi: Yoğurt tatlısı nasıl yapılır?

Yapılışı çok kolay ve pratik olan yoğurt tatlısı sıkışık zamanlarda hemen başvurulacaklar listenizin baş sıralarında yer alabilir. Her evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz yoğurt tatlısı tarifi için işte detaylar…

Yoğurt Tatlısı İçin Malzemeler

3 yumurta

3 kahve fincanı yoğurt

4 kahve fincanı toz şeker

1 kahve fincanı erimiş tereyağı

6 kahve fincanı un

1 paket kabartma tozu

Yarım limonun suyu

Şerbeti için:

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Yoğurt Tatlısı Nasıl Yapılır?

Öncelikle yumurta ve şekeri derin bir kâsede çırpıp tereyağı ve yoğurt ekleyin.

Yoğurt tatlısı karışımına un, kabartma tozu ve limon suyu ilave ederek yağlanmış orta boy tepsiye dökün.

Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişirin.

Bu esnada yoğurt tatlısının şerbeti için malzemeleri bir tencereye koyup kaynatın.

Pişen yoğurt tatlısını fırından çıkarıp ılık şerbet gezdirin ve yoğurt tatlınız hazır.

Yoğurt tatlısını dilerseniz kaymak ya da dondurma ile servis edebilirsiniz. Afiyetler olsun.