Ramazan zamanı hurma zamanı!

Hurma tarım ürünü olarak ilk üretilen meyvelerden biri. Araştırmalar hurmanın ilk kez milattan önce 5000 yıllarında Güneybatı Asya civarında üretildiğini gösteriyor.

Mezopotamya’da yaşayan medeniyetlerin (Sümerler, Akadlar, Asurlular, Babilliler), eski Mısırlıların, ilk Anadolu uygarlıklarının, eski İranlıların, Antik Yunan ve Roma’nın, Bizans’ın, Arapların, Selçukluların ve tabii ki Osmanlıların mutfaklarında hurma yerini hep korumuş.

Hz. Muhammed’in en sevdiği ve en sık tükettiği besinlerden biri olduğu için, özellikle Müslümanlar için çok değerli. Bununla birlikte Batı’da da hurmanın kıymeti son yıllarda anlaşıldı. Bunu yabancı yemek sitelerinde sık sık karşımıza çıkan hurmalı tariflerden anlamak mümkün.

Oldukça tatlı bir meyve, 2-3 tanesi tatlı ihtiyacını bastırmak için yetip arıyor bile. O nedenle şeker kullanmadan tatlı yapmak isteyenlerin favorisi. İster keklerde, ister sütlü tatlılarda kullanın. Azıcık sıcak suda bekletip robottan geçirince dünyanın en uyumlu malzemesi haline geliyor.

Bununla birlikte kalorisi de oldukça düşük. 1 adet orta boy hurma 40-45 kalori civarında. Hurma çeşitli miktarlarda A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E, K vitaminlerinin yanı sıra çeşitli miktarlarda potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, demir gibi mineraller içeriyor.

Geçmişte ramazan dışında zor bulunurdu ancak günümüzde ilgi arttıkça hurma bulmak da kolaylaşıyor. Bu güzelliğe hayatınızda daha fazla yer vermek istiyorsanız Hürriyet Lezizz’de enfes hurmalı tarifler var. Afiyet, şifa olsun! Hayırlı ramazanlar diliyorum…