İslam'ın Şartları Nelerdir? İslamın Şartı Kaç Tanedir? İslamın Şartları İle İlgili Ayetler Ve Hadisler (Diyanet)

İslam’ın şartları her Müslüman için geçerlidir. İslam’ın şartları yaş ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın bilinmesi ve öğrenilmesi gerekilir.

İslam'ın Şartları Nelerdir?

İslam’ın şartları her Müslüman için geçerlidir. Bu nedenle Müslümanların her biri İslam’ın şartlarını bilmesi ve yerine getirmesi gerekir. İşte İslam’ın şartları;

1- Kelime-i Şehadet getirmek,

2- Namaz kılmak,

3- Oruç tutmak,

4- Zekat vermek,

5- Hacca gitmek.

Her Müslüman İslam'ın şartlarını yerine getirmelidir. Bu şartlar Müslümanlar için farz kılınmıştır. Bu şartlardan bazıları her zaman ve her gün yapılması gereken şartlar olurken, oruç tutmak sadece Ramazan ayında yapılması gerekir. Müslümanlar, Ramazan ayı geldiğinde 1 ay boyunca Allah'a şükretmek amacıyla oruç tutup, ibadet ederler. Ayrıca hacca gitmek de yani Kabe'yi imanın şartlarına göre tavaf etmek hac zamanı geldiğinde yapılan bir ibadet türüdür.

İslam'ın Şartı Kaç Tanedir?

İslam dininde İslam'ın şartı 5 tanedir. Müslüman olan kişiler bu şartların her birini yerine getirmelidir. İslam'ın şartlarına sıra ile göz atmak gerekirse;

1- Kelime-i Şehadet getirmek: Kelime-i Şehadet getirmek bir Müslüman için İslam'ın ilk şartını oluşturur. Kelime-i Şehadet ise şu şekilde getirilir: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü." Kelime-i Şehadet'in Türkçe anlamı ise; "Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür''

2- Namaz kılmak: İslam'ın ikinci şartı ise namaz kılmaktır. Müslümanlar için namaz kılmak önemli bir ibadettir. Toplamda 5 vakit namaz vardır. Bunlar; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazıdır. Bu 5 vakit namaz Müslümanlar için farz kılınmıştır.

3- Oruç Tutmak: Müslüman alemi için İslam'ın üçüncü şartı oruç tutmaktır. Ramazan ayı geldiğinde Müslümanlar 1 ay boyunca oruç tutmalıdır.

4- Zekat vermek: Müslümanlar İslam'a göre sahip oldukları mallarına karşılık paralarının ve mallarının kırkta birini fakirlere sadaka olarak vermelidir.

5- Hacca gitmek: Müslümanlar, hac zamanı geldiğinde Mekke'ye yani Kabe'ye giderek, Kabe'yi tavaf etmelidir.

İslam’ın Şartları İle İlgili Ayetler Ve Hadisler

İslam dini, bu dine mensup olan kişiler için bazı şartlar sunmuştur. İslam dini açısından sunulan şartlar her Müslüman'ı kapsamaktadır. Bu konuyla ilgili Kuran'da pek çok ayet ve hadis de yer almaktadır. Bu hadis ve ayetlere göz atmak gerekirse;

- Hz. Peygamber efendimiz İslam'ın şartları ile ilgili şu sözleri söylemiştir: "İslam dini beş esas temel üzerine inşa edilmiştir. Bu esaslar; Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak ve Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna inanarak onlara şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmaktır."

- Bakara Suresi'nin 177. ayetinde ise;

"Allah’a, ahirete, meleklere, peygamberlere ve kitaplara inanmak, sahip olunan malı akrabaya, yetime, yoksula paylaştırmak, namazı doğru şekilde kılarak, zekat vermek iyiliktir. Kulluk yapmada hem samimi olanlar hem de dürüst olanlar bunları yapanlardır."

- Nisa Suresi'nin 136. ayetinde ise;

"Ey iman edenler! Allah’a, Allah’ın indirdiği kitaba imanda sebat edin! Kim ki Allah’ı, kitabı, meleklerini, ahireti ve peygamberlerini inkar eder duruma gelirse, kendisi sapıklığa sapmış, olur ve haktan uzaklaşır."