İmanın Şartları Nelerdir? İmanın Şartı Kaç Tanedir? İmanın Şartları İle İlgili Ayetler Ve Hadisler (Diyanet)

İmanın kelime anlamı “bir kimsenin söylediğine güvenmek ve yürekten inanmak” olarak belirtilmektedir. Bu sebeple, Allah’a iman edenlerin de O’nun şartlarına sorgusuz bir biçimde inanması gerekmektedir.

İmanın Şartları Nelerdir?

Buhari’den aktarıldığı üzere imanın temel şartları, Cibril hadisinde ifade edilmiştir. Bu bağlamda imanın şartları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Allah’ın varlığına inanmak.

- Meleklere inanmak.

- Kitaplara inanmak.

- Peygamberlere inanmak.

- Ahiretin varlığına inanmak.

- Kadere inanmak (hayır ve şerriyle).

Bir kimsenin imanının geçerli sayılması için bütün şartları kabul etmiş olması gerekir. İman esaslarının bir kısmının dahi inkar edilmemesi gerekmektedir. Yani tüm peygamberlere inanıp içlerinden bir tanesine inanmamak gibi düşüncelere girilmemelidir. Bunun yanı sıra dünya hayatında tamamen umutsuzluğa düşen kimselerin de son anda iman etmesinin herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Çünkü böyle durumlara kişinin aklıyla hareket edemeyeceği kabul edilmektedir.

İmanın Şartı Kaç Tanedir?

İmanın şartları toplamda 6 tanedir. Allah’a inanmak, O’nun bütün varlıkları yoktan yarattığını ve sonsuz bir güce sahip olduğunu kabul etmektir. Melekler, Allah’ın nurdan yarattığı güçlü kullarıdır. Bunlar; üremezler, yorulmazlar, her şekle girebilirler ve daima Allah’ın dediğini yaparlar. Meleklerin varlığına inanmak da imanın şartları arasındadır.

Kitaplara inanmakla Allah’ın hüküm ve emirlerini peygamberlere ilettiği kutsal kitaplar belirtilmektedir. Bu bağlamda peygamberlere inanıldığı gibi kitap haline gelen bu vahiy ve emirlere de inanılması zorunludur. İslam inancında insanın öldükten sonra kabir hayatı yaşayacağına ve kıyametten sonra da ahiret hayatına başlanacağına inanılır. Kur’an-ı Kerim’in çok sayıda ayetinde geçen ahiret hayatında müminler cennete, günahkarlar ise cehenneme gidecektir. İman edenler ahiret yaşamı ile ilgili tüm işaretlere inanırlar.

Kaza ve kader de imanın şartlarındandır. Bu bağlamda, Allah kullarının yapacağı her türlü işi ezelden beri bilir. O’nun bunları bilmesine kader denir. Vakti gelince de bu olaylar kulun karşısına çıkarılır, buna da kaza denir. Kişinin başına gelen hayırlı ve şer olayları kaderden bilmesi ve buna inanması imanın bir diğer şartı olarak kabul edilir.

İmanın Şartları ile İlgili Ayetler ve Hadisler

İmanın şartı ile ilgili temel alınan hadis Cibril tarafından iletilmiştir. Ancak Kur’an-ı Kerim’in farklı yerlerinde imanın tüm şartları için tembihlemeler yapılmaktadır. Aşağıda sıralanan sure ve ayet isimlerinde ilgili şarta değinilmektedir.

- Rad Suresi, 16. Ayet (Allah’a inanmak)

- İnfitar Suresi, 10-12. Ayet (Meleklere inanmak)

- Şura Suresi, 51. Ayet (Kitaplara inanmak)

- Nisa Suresi, 164. Ayet (Peygamberlere inanmak)

- Bakara Suresi, 214. Ayet (Ahiret varlığına inanmak)

- Talak Suresi, 3. Ayet (Kadere inanmak)

Kur’an’da yukarıda sayılan ayetler dışında da imanın şartlarını konu alan bölümler bulunmaktadır. Rad Suresi’nde geçen “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah’tır diye cevap ver.” Ayeti, Kur’an’da tekrar tekrar dile getirilmektedir. Burada müminlerin Allah’ın varlığını ve tüm mahlukatı yarattığına iman edilmesi istenmektedir.

Meleklerin varlığı ise İnfitar Suresi’nde geçmektedir. Bu bağlamda ilgili ayetlerde “Hayır! İnanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar.” buyrulmuştur.