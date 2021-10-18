Esmaül Hüsna Allah'ın 99 İsmi ve Anlamları - Esmaül Hüsna ne demek ve zikri nedir? Okunuşu ve Faziletleri

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Esma’ül Hüsna Allah’ın en güzel isimlerini belirtir. Allah’ın bu isimlerini bilmek, anlamlarını öğrenmek hem Allah’ı daha iyi tanımaya hem de faziletlerine nail olmayı sağlar. Allah’ın isimlerinin bilinmesinin, ezberlenmesinin ve anlamlarının bilinmesinin önemi Allah resulü Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hadislerinde belirttiği üzere çok önemlidir. Hem sağlık açısından hem de manevi açıdan çok büyük önemi olduğu hadislerde vurgulanmıştır.

Esmaül Hüsna Allah'ın 99 (C.C) ismi ve anlamları

Esmaül Hüsna Allah'ın isimleri ve anlamları aşağıdaki gibidir:

Allah(C.C.): Bütün eksikliklerden uzak, eşi benzeri bulunmayan, bütün isimleri kapsayan tek isim, tek ilah. İsimlerin sultanı.

Er-Rahmân: "Dünyadaki bütün yaratılmışlara merhamet eden."

Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ihsanda, lütufta ve ikramda bulunan."

El-Melik: " Kainatın sahibi, mülk ve saltanatı sürekli olan."

El-Kuddûs: "Her türlü eksiklikten uzak olan."

Es-Selâm: "Her tehlikeden selamete çıkaran."

El-Mü'min: "Güven veren, koruyan."

El-Müheymin: "Her şeyi gören gözeten."

El-Azîz: "İzzet sahibi, her şeyin galibi."

El-Cebbâr: "Kudret ve azamet sahibi."

El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi ve benzeri olmayan."

El-Hâlık: "Yaratan."

El-Bâri: "Her şeyi uyumlu ve kusursuz yaratan."

El-Musavvir: ''Varlıklara şekillerini veren."

El-Gaffâr: "Çok mağfiret eden."

El-Kahhâr: "Her şeye hakim ve galip olan."

El-Vehhâb: "Karşılıksız hibeler veren."

Er-Rezzâk: "Rızkını veren."

El-Fettâh: " Darlıktan kurtaran. "

El-Alîm: "Her şeyi en küçük detaylarını bilen."

El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren."

El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren."

El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"

Er-Râfi: "Şeref vererek yükselten."

El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden."

El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."

Es-Semi: "Her şeyi işiten."

El-Basîr: "Her şeyi en iyi gören."

El-Hakem: "Mutlak hakim olan. Hikmetle hükmeden."

El-Adl: "Mutlak adil olan."

El-Latîf: " Bütün incelikleri bilen."

El-Habîr: "Her şeyden haberdar."

El-Halîm: "Cezada, acele etmeyen."

El-Azîm: " Pek yüce."

El-Gafûr: "Mağfireti bol."

Eş-Şekûr: "Çok sevap veren."

El-Aliyy: "Yüceler yücesi."

El-Kebîr: "Çok büyük olan."

El-Hafîz: "Her şeyi koruyan."

El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını veren."

El-Hasîb: "Kulların hesabını gören."

El-Celîl: "Azamet sahibi olan."

El-Kerîm: "Çok ikram eden."

Er-Rakîb: "Her an gören gözeten."

El-Mucîb: "Duaları kabul eden".

El-Vâsi: "İlmi ile her şeyi kuşatan."

El-Hakîm: "Her işi hikmetli."

El-Vedûd: "Kullarını seven, sevilmeye en layık olan."

El-Mecîd: " Övgüye layık bulunan."

El-Bâis: "Ölüleri dirilten."

Eş-Şehîd: "Her yerde her zaman hazır olan."

El-Hakk: " Var olan, hakkı gösteren."

El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin her işini yoluna koyan."

El-Kaviyy: "Kudreti en üstün."

El-Metîn: "Çok güçlü."

El-Veliyy: "İnananların dostu."

El-Hamîd: "Hamd ve senaya layık olan."

El-Muhsî: "Tüm varlıkların sayısını bilen."

El-Mübdi: "Örneksiz yaratan."

El-Muîd: “Yeniden diriten."

El-Muhyî: " Can veren.”

El-Mümît: "Ölümü yaratan."

El-Hayy: "Sonsuz hayat sahibi."

El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan."

El-Vâcid: "İstediğini bulan."

El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük."

El-Vâhid: "Fiillerinde, sıfatlarında ve zatında eşi benzeri olmayan."

Es-Samed: " Herkesin muhtaç olduğu."

El-Kâdir: "Dilediğini yapan."

El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden."

El-Mukaddim: "Dilediğini yükselten."

El-Muahhir: "Dilediğini alçaltan."

El-Evvel: "Ezeli olan."

El-Âhir: "Ebedi olan."

El-Zâhir: "Varlığı açık olan. "

El-Bâtın: "Yüceliği gizli olan. "

El-Vâlî: " Kainatı idare eden."

El-Müteâlî: "Yüce olan."

El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol."

Et-Tevvâb: "Günahları bağışlayan."

El-Müntekim: "İntikam alan."

El-Afüvv: "Affı çok olan."

Er-Raûf: "Çok merhametli."

Mâlik-ül Mülk: "Her varlığın sahibi."

Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet sahibi."

El-Muksit: "Her işi birbirine denk yapan."

El-Câmi: "Mahşerde bir araya toplayan."

El-Ganiyy: " İhtiyacı olmayan."

El-Mugnî: "Müstağni kılan."

El-Mâni: "Dilemediği şeyi engelleyen."

Ed-Dârr: "Zarar verenleri yaratan."

En-Nâfi: "Fayda verenleri yaratan."

En-Nûr: "Alemleri nurlandıran."

El-Hâdî: "Hidayet veren."

El-Bedî: "Eşsiz yaratan."

El-Bâkî: Ebedi olan."

El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."

Er-Reşîd: "Doğru yolu gösteren. "

Es-Sabûr: "Cezada acele etmeyen."

Esmaül Hüsna ne demek?

Esma kelimesi İsim kelimesinin çoğuludur. Hüsna en güzel demektir. Böylelikle Esmaül Hüsna en güzel isimler anlamına gelir. Bu aynı zamanda Hz. Allah'ın isimlerinin hepsi için kullanılır.

Esmaül hüsna zikri nasıl çekilir?

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Tesbih ile Esmaül Hüsna'dan belirli Allah'ın isimleri zikredilebileceği gibi baştan sona başlanarak da zikir çekilebilir. Esmaül Hüsna zikri için sırasıyla Allah'ın isimlerini söyleyebilirsiniz.

Esmaü'l Hüsna Allah'ın 99 İsmi Nedir ve Faziletleri nelerdir?

Arapça kökenli olan Esma’ül Hüsna anlam olarak en güzel isimler demektir. Her şeyin yaratıcısı olan Allah’ın 99 tane her biri birbirinden güzel olan ismi bulunur. Bu isimlere genel olarak Esma’ül Hüsna denilir. Her bir isimde yerin, göğün ve arasındaki her şeyin yaratıcısı olan Allah’ın özellikleri yer alır.

Her şeyin tek hakimi olan, herkesin O’ndan geldiği ve O’na dönecek olduğu Allah’ın 99 isminin, anlamlarının bilinmesinin önemi hem Kuran’ı Kerim’de hem de hadislerde belirtilmiştir. Mümin olan her kulun Allah’ın isimlerini dilinden düşürmemesi ve Allah’ı zikretmesi gerekmektedir. Esma’ül Hüsnaları okuyan, ezberleyen ve mümin kişiler ahirette cennet ile müjdelenmişlerdir. Allah Kuran’da her müminin kendisine Esma’ül Hüsnalar ile dua etmelerini bildirmiştir.

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