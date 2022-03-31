Ramazan pidesi tarifi

Malzeme

4 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Bulamaç için;

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı pekmez

1 çay bardağı ılık su

Üzeri için;

1 yumurta sarısı & 1-2 yemek kaşığı süt

Susam

Çörekotu

YAPILIŞI



Un ve tuzu harmanlayın.



Şeker ve mayayı ekleyip, yavaş yavaş su ekleyerek yoğurmaya başlayın.



Hamurunuz ele yapışan bir hamur olacak, asla un ilavesi yapmayın.



Hamuru tezgaha alıp, katlayarak ve tezgaha vurarak 5 dakika yoğurun.



Derin bir mayalama kabının içerisine alıp, üzerini streç film ile kapatıp 30 dakika mayalanmaya bırakın.



Mayalanan hamuru tezgaha alıp, hamuru kenarlardan içe doğru katlayarak gazını alın.



Hamuru 2 eşit parçaya bölüp, yine içe doğru katlayarak 2 yuvarlak beze haline getirin.



Un serptiğiniz tezgaha aralarında boşluk olacak şekilde bezeleri koyun ve üzerlerine hafifçe bastırıp biraz genişletin.



Bezelerin üzerine her tarafını kapatacak şekilde bir mutfak bezi örtüp, 45 dakika mayalanmaya bırakın.



Mayalanmanın bitmesine yakın, bulamaç malzemelerini pürüzsüz olana kadar karıştırıp bekletin.



Fırınınız 220 derecede ısıtmaya başlayın (fırınınız normalden hızlı pişiriyorsa 200 derecede ısıtabilirsiniz).



Mayalanan bezeyi un ya da kepek serptiğiniz tezgaha nazikçe alın.



Üzerine bolca bulamaç sürün. Artık tırnaklama kısmına geçiyoruz.



Parmak uçlarınızı bulamaca batırıp, pidenize şekil verin.



Son olarak hafifçe kenarlardan çekerek pidenizi büyütün ve tepsiye alın.



Önden ısıttığınız fırında kontrollü olarak 15 dakika pişirin.



Şimdiden ellerinize sağlık...