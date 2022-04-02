Ramazan 2. Günü: Şambali tatlısı tarifi

Malzeme

450 gr irmik

225 gr toz şeker

225 gr süt

10 gr karbonat

Şerbeti için

500 gr su

500 gr toz şeker

Üzeri için;

Yer fıstığı ya da badem

YAPILIŞI

Toz şeker ve sütü derin bir karıştırma kabına alıp, toz şeker eriyene kadar karıştırın.

İrmik ve karbonatı sütlü karışıma ekleyip iyice yoğurun.

Akışkan bir hamurunuz olacak.

Dikdörtgen borcamı tereyağı ya da Ayçiçek yağı ile yağlayın.

Hamuru tepsiye yayın, eşit olacak şekilde her tarafını düz hale getirin. Bu aşamada eşit kalınlıkla ve düz olmasına özen gösterin.

Tepsinin üzerine hava almayacak şekilde hamura değdirmeden streç ile kapatın ve buzdolabında en az 12-16 saat arasında dinlenmeye bırakın.

Dinlenen hamurumuzu 2,5-3 cm genişliğinde 7 cm uzunluğunda dikdörtgenler halinde iz bırakarak dilimlerinizi belirleyin. Bu aşamada sadece iz bırakıyoruz.

Her dilimin üzerine yer fıstığı ya da badem koyun.

Fırınınızı 170 derece de ısıtın.

Tatlımızı önceden ısıtılmış fırında 25 dakika kadar pişirin ve fırından çıkartıp iz yerlerinden dilimleyin.

Tamamen dilimlediğimiz tatlımızı tekrar fırına koyun ve 15 dakika daha, iyice kızarana kadar pişirin.

Şerbeti için;

Su ve şekeri karıştırıp, orta ateşte kaynatın.

Tatlımızı fırından çıkarır çıkmaz üzerine sıcak şerbeti eşit oranda döküyoruz.

Artık tatlımızı soğumaya bırakabiliriz.

Şimdiden ellerinize sağlık..