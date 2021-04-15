Vetrika tarifi: Vetrika nasıl yapılır?
Vetrika, Osmanlı mutfağına ait özel lezzetlerden biridir. İftarda misafirleriniz için farklı bir yemek arayışındaysanız vetrika sizin için iyi bir alternatif olabilir. Hem göze hem de mideye hitap eden vetrika tarifini haberimizde bulabilirsiniz.
Vetrika Tarifi İçin Malzemeleri:
300 gram tereyağı
400 gram kıyma
4,5 su bardağı un
1 su bardağı su
5 adet yumurta
Bir tutam tuz
Vetrika Nasıl Yapılır?
Tereyağını geniş bir seramik tencerede eritin. Üzerine unu ve tuzu ilave edin ve kavurmaya başlayın.
Unun rengi hafif koyu sarıya dönüp kokusu çıktığında yavaş yavaş suyu ilave edin ve hamur haline getirin.
Yaklaşık 2 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın ve ılımaya bırakın.
Hamur ılıdıktan sonra içine yumurtaları kırın ve hamuru yoğurmaya başlayın. Yumurtaları iyi bir şekilde hamura yedirin.
Elde ettiğiniz hamur lokma hamuru kıvamında olmalı. Hamurdan küçük parçalar koparın ve avucunuzda yuvarlayın. Top şeklindeki hamurun ortasına parmağınızla bastırarak çukur açın.
Hamurların hepsini top haline getirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin.
Diğer yandan, iç harcını yapmaya başlayın. Kızgın yağa kıymayı ekleyin. Kıyma kavrulduktan sonra tuzunu ve dilediğiniz baharatları ilave edin.
Fırından çıkardığınız çanakların içine kıymalı harçtan doldurun.
Servis ederken sarımsaklı yoğurt hazırlayabilirsiniz.