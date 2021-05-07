Van Yemekleri - Van'da Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Van Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Van, hayvancılığın gelişmiş olduğu şehirlerimizden olduğu için genellik et yemekleriyle meşhur olan bir ilimizdir.

Meşhur Van Yemekleri - Van Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Van yemek kültürünün en önemli ögesi et ve baharatlardır. Bu durum, Van ilindeki ana geçim kaynağının hayvancılık olmasıyla ilişkilidir. Van ilinde büyükbaş hayvancılığın yapılması, etin pek çok yemekte yer almasına neden olmuştur. Ancak bu duruma bakarak Van ilinde sadece et yemekleri yapılıyor gibi bir sonuç çıkaramayız. Çünkü Van, tarihiyle de ön plana çıkan illerimizdendir. Bu durum çok eski tarihlerden beri farklı yemek kültürlerinin hala devam etmesine sebep olmuştur.

Van ili konumu ve tarihi sebebiyle İran ve Arap mutfaklarından etkilenen bir mutfağa sahiptir. Bölgedeki kültürel zenginlik yemek çeşitliliğinin fazla olmasını sağlamıştır. Yöre halkının iklim ve geçim kaynağı sebebiyle et yemeklerine düşkünlüğü, etin bazı tatlılarda bile yer almasına neden olmuştur. Bölge halkının kışa hazırlık yapma alışkanlığı kışlık tarhana, erişte ve peynir hazırlanmasına da sebep olmuştur.

Van'ın en bilindik ve meşhur yemek ve tatlılarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Van kahvaltısı

Tandırda inci kefali

Ispanaklı borani

Ayran aşı

Murtuğa

Keledoş

Kavurmalı uşgun ekşilisi

Helise

Ayva yemeği

Çiriş pilavı

Sengeser yemeği

Kurut aşı

Kavut

Acem köftesi

Kürt köftesi

Van pastası

Van baklavası

Kaşık tatlısı

Eğdek tatlısı

Van Kahvaltısı

Van'ın yemeklerinden önce kahvaltısından bahsetmek gerekiyor. Günümüzde Türkiye'nin her ilinde artık sunulabilen Van kahvaltısı, çeşitliliği ve lezzetiyle ön plana çıkıyor. Van kahvaltısının olmazsa olmazları arasında Van'a özgü otlu peynir, murtuğa, kavut gibi lezzetlerin yanı sıra; beyaz peynir, tereyağı, bal, kaymak, zeytin, domates, salatalık ve çok daha fazla kahvaltılı yiyecek yer alıyor.

Kavut

Kavut, Van'a özgü yöresel bir kahvaltılıktır. Yapılışı oldukça farklı olan kavut; kavrulmuş unun bal, pekmez ve tereyağıyla harmanlanmasıyla hazırlanan bir lezzet. Tadı helvaya benzeyen kavut, Van'ın en popüler kahvaltılıklarından olduğu için bulunması da bir hayli kolay.

Murtuğa

Murtuğa, kahvaltılarda yerini alan Van'a özgü bir çeşit omlet türüdür. Yöresel Van mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olan murtuğa, yumurtanın un eklenerek pişirilmesiyle ortaya çıkan farklı bir lezzet. Tadı klasik omletten bir hayli farklı olan murtuğa her öğün tüketilebilir.

Çiriş Pilavı

Çiriş pilavı, bulgur ve çiriş otuyla yapılan bir pilavdır. Farklı yerlerde yapılan bulgur pilavlarına hiç benzemeyen çiriş pilavının içine havuç ve nohut da eklenir. Çiriş pilavına esas lezzet veren malzeme ise, sadece Van'da bulunan özel yöresel tereyağıdır. Bu nedenle çiriş pilavı Van'ı ziyaret etmek için en başta gelen sebeplerden biridir.

Ayva Yemeği

Ayva yemeği Van'ın farklı yöresel yemeklerinden biridir. Ayva, parça et, mercimek, sarımsak ve soğanla hazırlanan bu özel yemeğin içine baharat, salça ve limon suyu da eklenir. Genellikle yanında turpla tüketilen bu ev yemeği, üzerine nar ve maydanoz eklendiğinde sadece görüntüsüyle bile göz doyurucu hale gelir.

Tandırda İnci Kefali

Van denilince akla Van Gölü gelir. Ülkemizde sadece Van Gölü'nde yetişen inci kefali bu nedenle Van yöresel lezzetleri arasında başta gelir. İnci kefalinin farklı hazırlanma yöntemleri vardır. Van'da en fazla tercihe dilen yöntem balığın tandırda pişirildikten sonra kafasının koparılması ve içine tuz eklenmesi şeklindedir. Van'da inci kefalini un ve ayranla hazırlanmış bir bulamaca bulayarak pişirmek de sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir.

Kaşık Tatlısı

Van sadece yemekleriyle değil aynı zamanda yöresel tatlılarıyla da dikkat çeker. Bu tatlılar arasında en meşhuru görünümü lokmaya benzeyen kaşık tatlısıdır. Van'da her bölgede bulunan bu şerbetli tatlı yöresel halk tarafından da bölgeye ziyarete gelen turistler tarafından da beğenilerek tüketilir. Süt, un ve şekerden hazırlanan bu tatlıda da yöresel tereyağı kullanılması tadını etkiler.