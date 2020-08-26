Tuile nedir? Tuile nasıl yapılır? İki farklı tuile tarifi

PARMESAN TUILE NASIL YAPILIR? EVDE PARMESAN TUILE YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Malzemeler:

100 gram parmesan peyniri (Kaşar, gravyer gibi başka eriyen peynirler de kullanabilirsiniz)

Taze kekik, biberiye gibi otlar

Karabiber

Nasıl yapılır?

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Parmesanı rendeleyin.

İçine ince doğranmış taze yeşillikleri ve karabiberi ekleyip harmanlayın.

Fırın tepsisinin tabanına pişirme kağıdı serin.

Hazırladığınız peynirli karışımdan 1 yemek kaşığı kadarını alıp tepsiye kağıdın üzerine ince bir tabaka halinde yerleştirin.

Fırına verip 3 dakika kadar pişirerek erimesini sağlayın.

Fırından çıkarıp soğumasını ve sertleşmesini bekleyin.

Çıtırlaştığında yemeklerinizle birlikte servis edebilirsiniz.

KURABİYE TUILE NASIL YAPILIR? EVDE KURABİYE TUILE YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Malzemeler:

1 adet yumurta

Çeyrek su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı kakao

1 çay kaşığı tarçın

Nasıl yapılır?

Yumurtayı çırpma kabında mikserle çırpın.

İçine azar azar şeker ekleyerek çırpmaya devam edin.

Unu da ekleyip karıştırın.

Hamuru üçe bölüp bir kısmına tarçın, bir kısmına da kakao ekleyin.

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.

Dilerseniz tek çeşit, dilerseniz birden fazla çeşit hamurdan azar azar alıp tepside 5-6 santimetre genişliğinde yuvarlaklar yapın.

Yuvarlakları kaşığın arkasını kullanarak güzelce yayın.

Fırını 190 derecede ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.

5 dakika kadar fırınladığınız tuile’leri tepsiden alıp bir merdanenin ya da şişenin yardımıyla hafifçe yuvarlayın.

Soğuyup çıtırlaştığında tatlılarla servis edebilirsiniz.