Tempura nasıl yapılır? Evde tempura yapımının tarifi ve püf noktaları

Tempura, adından da tahmin edebileceğiniz üzere Japon mutfağından dünyaya yayılmış bir sos ve teknik. Özetle söylemek gerekirse, tempura için çok hafif ve akışkan bir hamur diyebiliriz. Ürünler bu hamurla kaplandıktan sonra kızartıldığında, çıtır çıtır bir sonuç ortaya çıkıyor.

Tempura’nın tarihine baktığımızda, Japonlara bu fikri 16’ncı yüzyılda ülkeye giden Portekizli misyonerlerin verdiğini anlıyoruz. Ancak Japon ustalar bu fikri oldukça geliştirmiş ve günümüzde tempura Japon mutfağıyla özdeşleşmiş durumda.

TEMPURA YAPIMININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Tempura hamuru için un, su ya da soda ve bazen de yumurta kullanılıyor. Peki güzel bir tempura hamuru yapmak için bilinmesi gereken püf noktaları neler?

Öncelikle kullanacağınız malzemelerin soğuk hem de epey soğuk olması gerekiyor. O nedenle tempura için buzdolabında soğutulmuş un, su ve yumurta kullanmalısınız.

Malzemeleri karıştırma esnasında da tempura hamuru ısınmamalı, aksi takdirde tempura kızartmanız pişerken yağ çeker ve sonuçta çıtır çıtır olmaz. Soğuk tempura hamuru kullanmanın bir diğer faydası da, sıcak yağa atılan malzemelerin hemen şişip kabarmasıdır.

Eğer çırptığınız hamur eğer bu esnada ısınırsa, ürünleri tempura’ya bulamadan önce de sosunuzu bir süre soğutmanızı tavsiye ediyoruz. Bunun için tempura kasesini içi buz dolu daha büyük bir kasenin içine yerleştirerek sorunu çözebilirsiniz.

TEMPURA HAMURU NASIL OLMALI?

İkincisi, tempura hamurunuzu karıştırırken çok fazla çırpmamalısınız. Un parçacıkları malzemenin içinde küçük topaklar halinde kalabilir hatta kalmalı. Puf puf kabaran bir tempura sonucunu elde etmenin yolu, hamurun içinde kalan un topaklarıdır. Eğer tam Japon gibi bir tempura yapmak isterseniz iki chopstick kullanın. Chopstick’iniz yoksa çatal da aynı işi görür.

Tempura yukarıda da dediğimiz gibi sebzeler ve deniz ürünleriyle çok lezzetli olur. Karidesten yengece, kabak çiçeğinden kapya bibere birçok ürünü tempura’ladıktan sonra kızartabilirsiniz. Kızartma aşamasında önemli olan da yağın mümkün olduğunda soğuk olmasıdır.

TEMPURA HAMURU NASIL YAPILIR? TEMPURA HAMURU TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı su

1 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım çay kaşığı karbonat

Kızartmak için:

Sıvı yağ (Özellikle kanola yağı tercih edilir)

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri ve tempura’yı çırpacağınız kaseyi buzdolabında soğutun.

Buzdolabından çıkardığınız kaseyi içi buz dolu başka bir kasenin içine oturtun.

Malzemeleri un topak topak kalacak şekilde kasede çırpın.

Yağı tavaya bol miktarda doldurun ve 180 dereceye kadar ısıtın. (Bunu anlamak için hamur testi yapabilirsiniz. Hamurdan yağa bir parça attığınızda yağın yarısına kadar batıp yüzeye çıkıyorsa 180 dereceye gelmiştir. Dibe batmadan yüzeye çıkıyorsa henüz yeterince ısınmamış demektir.)

Kullanacağınız malzemeyi önce una ardından tempura hamuruna bulayın ve kızgın yağa atın.

Çıtır çıtır olan malzemeleri yağdan alıp kağıt havlu üzerinde yağını çektirin. Tuzunu bu aşamada ilave edin.

KALAMAR TEMPURA NASIL YAPILIR? EVDE KALAMAR TEMPURA YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Malzemeler:

8 adet temizlenmiş taze kalamar

1 su bardağı su

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı mısır unu

Yarım çay kaşığı karbonat

1 adet yumurta.

Nasıl yapılır?

Kalamarları bir gün önceden hazırlayıp sütte bekletin.

Ertesi gün sütten aldığınız ve kuruladığınız hamurları una ve tempura hamuruna bulayın.

Kızgın yağda kızartıp kağıt havlunun üzerine çıkarın.

PALAMUT TEMPURA NASIL YAPILIR? EVDE PALAMUT TEMPURA YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Malzemeler:

2 adet palamut (fileto halinde)

1 su bardağı su

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı mısır unu

Yarım çay kaşığı karbonat

1 adet yumurta.

Nasıl yapılır?

Palamutları temizleyip kurulayın ve dilimleyin.

Önce una sonra tempura hamuruna buladığınız balıkları yağda kızartın.

Kağıt havlunun üzerine çıkarıp tuzlayın ve servis edin.