Tart nasıl yapılır? Tart yapmanın püf noktaları ve tart hamuru tarifi

Hamur işi yaparken malzemeler genellikle oda sıcaklığında kullanılır ancak tart söz konusu olduğunda bu kural geçerli değildir. Malzemeler özellikle de tereyağı ne kadar soğuk olursa o kadar iyidir. Bu nedenle tart yaparken tereyağını küp küp doğradıktan sonra 10-15 dakika kadar dondurucuya yerleştirmek işinizi kolaylaştırır. Aynı şey şeker ve un için de geçerlidir.

Soğuması için bu kadar çaba sarf ettiğiniz malzemelerin hazırlanma aşamasında da elinizi çabuk tutmanız ve ısınmasını önlemeniz gerekiyor. Aksi takdirde özellikle yaz günlerinde tereyağı hızla erimeye başlar. Tart hamurunu elle karıştırmanız da ayrı bir ısı kaynağı olacağından mutfak robotu tercih etmeniz işinize yarar. Robotu da 1 saniyelik aralıklarla çalıştırıp durdurursanız yine fazla ısınmayı önlemiş olursunuz.

Tart hamuruna ekleyeceğiniz yumurta gibi sıvı malzemeleri ise azar azar ilave etmelisiniz. Sıvıyı ekledikten sonra robotu çalıştırıp ardından malzemenin toparlanıp toparlanmadığını kontrol edin. Kırıntılar halindeyse daha fazla sıvıya ihtiyaç var demektir. Kolayca toparlanıyorsa tart hamurunuz tamamdır.

TART HAMURUNU MUTLAKA BUZDOLABINDA DİNLENDİRİN

Hazırladığınız tart hamurunu sarıp 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Bunun amacı yine tereyağının erimesini önlemek çünkü ne kadar hızlı çalışırsanız çalışın tereyağı erimeye başlar. Bunu önlemek için hamuru buzdolabında bekletmenizi tavsiye ediyoruz. Tabii ki bu süreyi 1 saatten daha fazla da uzatabilirsiniz, 1 saati minimum gibi düşünün.

Hamuru açarken de ısınmasını önlemeye çalışın. Bu nedenle mermer ya da çelik tezgahlar tart hamuru açmak için idealdir. Tezgahı ve merdaneyi iyice unladıktan sonra açmaya başlayın. Hamur kıvamı çok sertse 5 dakika kadar bekleyip hafifçe gevşemesini sağlayabilirsiniz. Merdaneyle hamura vurup düzleşmesini ve incelmesini sağlamak da bir çözüm.

TART HAMURU AÇARKEN MERDANE KULLANIN

Hamuru açarken merdaneyi hep tek yöne doğru yuvarlayın. Hamuru her açtığınızda 90 derece çevirin böylece her tarafının eşit açılmasını sağlarsınız. Hamuru açarken tart kalıbının kenarlarını da hesaBa katmayı unutmayın. Yani kalıbın genişliğinden daha geniş bir hamur açmalısınız.

Hamuru kalıba yerleştirirken de elleriniz yerine merdaneyi kullanın. Böylece hamurun dağılmasını önlemiş olursunuz. Önce hamuru merdanenin üzerine yerleştirin ardından merdaneyle kalıba taşıyıp ortaya yerleştirin ve kenarlara doğru bırakın. Ardından parmaklarınızla hafifçe bastırarak hamuru kalıbın kenarlarına güzelce yerleştirin. Ardından kalıbı yeniden bir süre buzdolabında dinlendirmeniz de işinize yarayacaktır.

Gelelim pişirme aşamasına… Tart hamuru önce malzemesiz, sonra malzemelerle birlikte pişirilir. Malzemesiz pişirirken kabarmaması için üzerine bir parça pişirme kağıdı ve nohut ya da kuru fasulye gibi ağırlık yapacak bir şeyler yerleştirmelisiniz.

TART HAMURU NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

125 gram tereyağı

2 su bardağı un

Yarım su bardağı pudra şekeri

2 adet yumurta sayısı

1 yemek kaşığı süt

1 tutam tuz

Nasıl yapılır?

Tereyağını küp küp doğrayıp buzluğa koyun.

Un, pudra şekeri ve tuzu bir kasede karıştırın.

Tereyağını ekleyip mümkünse robotta karıştırın. Robot yoksa parmak uçlarınızla fazlaca ısınmasını önleyerek yağı un karışımına yedirin.

Karışımı yeniden buzdolabına kaldırın.

Yumurta sarılarına sütü ekleyip karıştırın.

Yağlı una yumurta sarılarını hamur toparlanana kadar azar azar ilave edin.

Hamur toparlanınca güzelce sarıp buzdolabına kaldırın ve 1 saat dinlendirin.

Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

Hamuru tezgahın üzerinde merdaneyle açın.

Ardından tart kalıbını tereyağıyla yağlayın ve açtığınız hamuru kalıba yerleştirin.

Kalıbın kenarlarındaki fazlalıkları kesip üzerine uygun ölçülerde kesilmiş pişirme kağıdını ve nohutları yerleştirin.

Kalıbı fırına verip 20 dakika pişirin.

Ardından fırından alıp içini malzemelerle doldurduktan sonra yeniden fırınlayarak nefis tartınızı bitirebilirsiniz.