Şevketi bostan nedir? Şevketi bostan otu nasıl temizlenir? Şevketi bostan yemeği tarifi

Papatyagiller familyasından, Batıda Portekiz'in kuzeyinden Fransa'nın güneyine, Doğuda İran'ın doğusuna kadar Akdeniz Havzasında yetişen ve yemeği yapılan, 60 cm boyunda bir yıllık dikenli bir bitki türüdür. Topraküstü kesimleri körpeyken kesilip toplanan bitki, iyice soyulup dikenlerinden arındıldıktan sonra sebze olarak tüketilmek üzere Ege ve Akdeniz bölgesindeki pazarlarda satılmaktadır.



Ege Bölgesinde sıklıkla tüketilen yabani bitkilerden olan şevketi bostan Girit mutfağında ve Girit'ten batı Anadoluya göç eden Girit Türkleri tarafından kemikli kuzu etiyle pişirilerek (şevketibostan yemeği) ya da haşlama salata (şevketibostan salatası) olarak tüketilir. Girit'in dağ köylerinde bundan farklı olarak hâlâ arapsaçıyla veya enginarla birlikte de pişirilmektedir.



Şevketi Bostan Nasıl Temizlenir?



Özellikle Ege Bölgesi'nde yetişen şevketi bostan otunun temizlenmesine de çok dikkat edilmelidir. Öncelikle derin bir mutfak kabının içerisine sirkeli su konulur. Sirkeli su hazırlandıktan sonra şevketi bostanın sağlam yaprakları su karışımında bekletilir. Şevketi bostanın köklerindeki toprak suyun dibine çöker. Bunun ardından ise ayrılan bu kökler sirkeli suda temizlenir. Daha sonra şevketi bostan yaprakları tek tek yumuşak bir şekilde ovalayarak temizlenir.

ŞEVKETİ BOSTAN TARİFİŞEVKETİ BOSTAN TARİFİ

Yapımı için malzemeler

• 1 kilogram şevketi bostan

• Yarım kilo kuşbaşı kuzu eti

• Yarım su bardağı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı limon suyu

• 1 yemek kaşığı yoğurt

• 1 yemek kaşığı un

• 1 adet kuru soğan



• Tuz



• Karabiber



Şevketi bostan tarifi Nasıl yapılır?

Şevketi bostanları ayıklayıp yıkayın.

İnce uzun doğrayın.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Zeytinyağını tencerede kızdırıp soğanları ve etleri yağda kavurun.

Şevketi bostanları da ilave edip sararana kadar arada karıştırarak kavurun.

2 su bardağı sıcak su ve tuz ekleyip kapağını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın.

Başka bir kasede un, yoğurt ve limon suyunu çırpın.

Terbiyeyi tencereye ekleyip birkaç dakika daha pişirdiğiniz yemeği ocaktan alın.

Sıcak servis edin. Afiyet olsun…