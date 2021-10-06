Seramik hamuru nasıl kurutulur? Evde kil seramik hamuru kurutma

Günümüzde birçok farklı alanda ve amaç altında seramik kullanılmaktadır. Özellikle kolay şekil alması ile beraber farklı görünümler estetik bir yapı altında elde edilir. Elbette bu estetik görüntü kazanabilmek için ise pek çok kişi seramiğin nasıl kurtulması gerektiğini merak ediyor. Basit bir yöntemi değerlendirmek suretiyle bekleyerek seramiği kurutmak mümkündür.

Seramik Hamuru Nasıl Kurutulur?

En çok merak edilen konular içerisinde seramik hamurunun nasıl kurutulacak olmasıdır. Bu konuda ele alınması gereken husus havadır. Çünkü hem çamur hem de seramik ortak şekilde hava ile kurur. Bu yüzden herhangi bir pişirim gerektirmeden kısa bir zaman içerisinde kurma imkanı vermektedir.

Bunu yapabilmek için ise normal oda sıcaklığı yeterlidir. Oda sıcaklığında kuruyan seramik, daha sonra arzu edilen sertliğe ulaşır. Daha sonra değişik şekiller elde edilmesi ile beraber farklı renkler üzerinden boyama yapılabilir. Artık her yerde kullanılabilecek birinden harika seramik hamurları elde etmiş olunur.

Evde Kil Seramik Hamuru Kurutma

Anaokulundan başlamak suretiyle 7'den 70'e herkes kil seramik hamuru üzerinden farklı şekiller oluşturmaktadır. Özellikte İlköğretimde çocukların hayal güçlerini daha etkin hale getirebilmek için farklı şekiller ele alınır. Tabii sadece eğitim değil aynı zamanda evde de tek başına ya da ailece yapılabilecek en güzel uğraşlar içerisinde bulunmaktadır.

Evdeki seramik hamurunu kurutmak için ise havayı kullanmak yeterlidir. Normal bir oda sıcaklığı içerisinde farklı şekle getirilmiş olan seramiğe bir süre bakmak yeterlidir. Böylece hava üzerinden kendi kendine kurumaya bırakılan seramik, arzu eden sertliğe ulaşma imkanı elde eder. Bu sayede hamuru fırınlamaya ihtiyaç olmadan ve pişirim yapmadan, istenilen sertlik yakalanır ve güzel bir görünüm elde edilebilir.

Seramik Hamuru Ne Kadar Sürede Kurur?

Bu konuda merak edilen bir diğer konu ise seramik hamurunun ne kadar sürede kurması gerektiğidir. Yaklaşık olarak 1 cm kalınlığındaki seramik ortalama 24 saat içerisinde kurur. Bu süre mutlaka geçmelidir. Daha sonra bir zımpara yardımıyla pürüzlü kısımlar tamamen giderilebilir. Son olarak değişik renkler üzerinden seramik boyanmak suretiyle oldukça güzel bir estetik görüntü elde etmek mümkün. Tabii 1 cm’den daha yüksek kalınlığa sahip olan seramik hamurları için ise, biraz daha uzun bir süreye ihtiyaç vardır.