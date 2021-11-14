Sebze Suyu Nasıl Yapılır? En Güzel Sebze Suyu Çorbası Tarifi Ve Yapılışı

Sebze suyu yapmak oldukça kolaydır. Birbirinden güzel sebze suyu tarifleri ile muhteşem bir deneyim yaşayabilirsiniz. Sebze suyunu yapmak için belirli püf noktalarına dikkat etmek yeterli olacaktır.



Sebze Suyu Nasıl Yapılır?



Sebze suyunu yapmak için üç tane orta boy havuca ve üç tane orta boy soğana ihtiyacınız vardır. Aynı zamanda ihtiyacınız olan bir diğer malzeme ise sarımsaktır. 6 tane diş sarımsağın kabuğunu bir güzel soyun. Daha sonra da bu kabukları yıkayın. Herhangi bir yerinde kir kalmadığından emin olduktan sonra 6 tane de kereviz sapını ve yarım demet maydanoz sapını güzelce ayıklayarak yıkayın. Daha sonra da bütün malzemeleri güzelce yıkayın. Bir tencereye alın ve iri şekilde keserek bu tencerenin üzerine doğrayın. Kesmiş olduğunuz sebzelerin üzerine iki tane defne yaprağı ve 4 sap taze kekik ilave edin. İsteğe bağlı olarak da top karabiberi de koyabilirsiniz.



Ardından üzerine tam olarak 3 litre olacak şekilde su dökün ve damak tadına uygun tuz ekleyin. Pırasa ya da kişniş tohumu da kullanabilirsiniz. Sebze suyunuz hazırdır. Afiyetle tüketebilirsiniz.



En Güzel Sebze Suyu Çorbası Tarifi ve Yapılışı



Sebzeleri tam olarak 4-5 bıçak darbesi ile birlikte doğrayın. Bu noktada sebze suyunun tadını güzelleştirmek için soğan eklememiz gerecektir. Daha sonra da kerevizin kokusu ve aroması da hoş bir koku bırakacağından dolayı kereviz kullanmamız gerekecek. Sebzeleri geniş olacak bir tencereye alın. Tencerenin altını orta ayara alın. Tam olarak 3 ya da 4 dakikada kavurun. Daha sonra üzerine bir miktar su ilave edin. İsteğe bağlı olarak baharatta ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kaynama derecesine getirin. Kaynadıktan sonra 2 saat yumuşamaya bırakın ve sebze suyunuz hazırdır.