Sağlıklı beslenin sağlıklı kalın! Pandemi döneminde ilgi gören organik semt pazarları

İşte İstanbul'da pandemi döneminde de kurulan organik pazarlar...

Feriköy (Şişli) Organik Pazarı

Feriköy’de kurulan bu pazar, organik pazarlar arasında en iyi bilineni. 2006’dan beri Şişli halkı ve her semtten ziyaretçiler Feriköy pazarına büyük ilgi gösteriyor. Pazarda sebze, meyvenin dışında zeytinyağından peynire, Malatya kayısısından Hatay zeytinine farklı şehirlerden gelen taze mahsulleri bulabilirsiniz. Ayrıca pazarda acıktığınızda afiyetle yiyebileceğiniz gözlemeler de yapılıyor. Daha önce her hafta cumartesi günü kurulan pazar, pandemi nedeniyle artık çarşamba günleri sabah 7’den akşam 5’e kadar açık.

Bulvar 216 AVM (Ataşehir) Organik Pazarı

Organik pazarlar arasında en yenisi olan Ataşehir’deki bu pazar, hem Ataşehir halkına hem de çevredeki ilçelere güvenilir ve sağlıklı alışveriş imkanı sunuyor. Düzenli olarak dezenfekte edilen pazar, kolay ulaşımı ve otopark imkanıyla sağlıklı ürünleri keyifli bir alışveriş imkanıyla sunuyor. Pazara ayrıca gastronomi alanından önemli konuşmacılar da davet ediliyor ve ziyaretçilerin sorularını cevaplıyorlar. 1 Kasım’dan itibaren her pazar 10:00-19:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayan pazar, pandemi kısıtlamaları nedeniyle cuma günleri 10:00-19:00 saatleri arasında organik yaşam severleri bekliyor.

Kartal Ekolojik Pazar

2009 yılından beri kurulan pazara vatandaşlar ilk günden beri yoğun ilgi gösteriyor. Sertifikalı ürünlerin yer aldığı, yalnız Kartal’da yaşayanların değil, çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların da rağbet gösterdiği organik pazar, sağlıklı yaşam tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. Pazar pandemi kısıtlamaları nedeniyle cuma günleri sabah 8’den akşam 5’e kadar hizmet veriyor.

Bakırköy Ekolojik Pazar

Pazarda, tekstilden temizlik malzemelerine kadar pek çok ekolojik sertifikalı ürün çeşidi de bulunuyor. Beyaz tenteleriyle son derece konforlu olan bu pazar, aynı zamanda son derece temiz. Pazarda bulunan kafeteryada, pazarda satılan ekolojik ürünlerle yapılan yiyecek ve içecekler bulunuyor. Gıda ve ziraat mühendisleri tarafından denetlenen Bakırköy Ekolojik Pazar’da ürün kalitesi ve ekolojik ürün güvenliği kalabalık bir ekip tarafından sağlanıyor. Normalde pazar ve cuma günleri açılıyorken, kısıtlamalarla birlikte tek güne indirildi. Cuma sabah saat 9’dan akşam 5’e kadar açık olan pazar, güvenli mahsulleri temin edebileceğiniz bir başka alternatif olarak yer alıyor.

İzmit Ekolojik Pazar

Pazarda yüzde 100 organik ve sertifikalı ürünlerin satışı sunuluyor. Yetkililer, organik pazarda satışa sunulan ürünlerde etikette, kuruluşun adından çiftçi koduna, hasat yılından seri numarasına kadar tüm detaylara dikkat ediyor. Perşembe günleri sabah 10’da kurulan pazar, akşam 6’ya kadar devam ediyor.

Beylikdüzü Ekolojik Pazar

Ekolojik sertifikalı meyve, sebzelerin yanı sıra makarna, ekmek, bakliyat, yumurta, temizlik malzemeleri, şampuan, et ve süt ürünleri pazarda bulunan çeşitlerden sadece bazıları... Her perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Büyükyalı (Zeytinburnu) Organik Semt Pazarı

En doğal ürünlerin buluştuğu Büyükyalı Organik Semt Pazarı, şehrin birçok noktasından hızlı ve kolay ulaşılabilir konumu ile de fark yaratıyor. Pazar, açık alanda, doğal ve temiz hava sirkülasyonuna sahip ferah ortamının yanı sıra tüm hijyen kurallarını en ince ayrıntısına kadar uygulayarak, ziyaretçilere güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir alışveriş deneyimi sunuyor. Büyükyalı Organik Semt Pazarı’nda, A’dan Z’ye ihtiyaç duyulan tüm ürünler bir arada sunuluyor. Ürün çeşitlerine göre, alışverişi daha da kolaylaştıracak şekilde sınıflandırılan pazarda, deterjan çeşitleri ve kişisel bakım ürünleri de bulunuyor. Türkiye ve dünyanın farklı noktalarından gerçek anlamda organik, doğal ve katkısız ürünler sunuyor. Pazar geçici bir süreliğine kısıtlamalardan dolayı çarşambaları sabah 10’dan akşam 6’ya kadar açık kalıyor.

Şile Yeryüzü Pazarı

Geçtiğimiz yıl açılan organik pazarda, bağışıklık sisteminizi destekleyici, geleneksel yöntemlerle üretilen mevsim sebzelerini temin edebilirsiniz. Pazarda erişteden pancarlı ve balkabaklı ekmeklere kadar ev yapımı birçok ürün bulunuyor. Pazarda gübre ve ilaç kullanmak yasak. Mahsullerde ilaç kullananlara ise bir de para cezası uygulanıyor. Ziraat mühendisleri üretim yerlerini, bahçeleri kontrol ediyorlar. Yani bütün tezgahlar denetleniyor ve bütün tezgahlar Şile köylerindeki üreticilerden oluşuyor. Normalde her hafta cuma ve pazar günleri kurulan organik pazar, Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle sadece perşembe günleri açılıyor.