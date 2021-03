Rozbif (Roast beef) nedir, nasıl yapılır?

Rozbif kısaca, silindir veya yassı biçimli kemiksiz, içi çiğ kalmış sığır eti olarak tanımlanabilir. Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İrlanda, Güney Afrika, Yeni Zelanda ve Avustralya'da, rosto sığır eti geleneksel olarak pazar öğle veya akşam yemeklerinde servis edilen etlerden biridir. Rozbif (Roast beef) şarküteri dükkanlarında sıklıkla soğuk et olarak da bulunabilir. Rozbif, bazen yaban turpu veya yaban turpu sosuyla servis edilir.

ROZBİF NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

• 1 bütün dana bonfile

• 1 tatlı kaşığı esmer şeker

• Yarım çay bardağı zeytinyağı

• 1 çay kaşığı deniz tuzu

• 2 yemek kaşığı hardal

• 2 yemek kaşığı tane karabiber

• 6 dal taze biberiye

Tarif:

1. Taze biberiyeleri yatay tutup, sapından geri çekerek ayıklayın ve keskin bir bıçakla çok ince bir şekilde kıyın.

2. Tane karabiberleri ’de çekin.

3. Hardal, karabiber, tuz ve esmer şekeri biberiyelerin üzerine serpin ve elinizle güzelce harmanlayın.

4. Zeytinyağını bonfileye iyice yedirin ardından baharatların üstüne koyun. Çevire çevire baharatların etin her yerine yapışmasını sağlayın.

5. ’ı en yüksek ateşe alın ve geniş bir tavada zeytinyağını kızdırın.

6. Eti kızgın yağa atıp çevire çevire eşit bir şekilde pişirin.

7. Alüminyum folyonun üzerine yağlı kağıt serin, et mühürlenince üzerine alın.

8. Önce yağlı kağıdı ardından alüminyum folyoyu sıkıca sarıp fırına verin.

9. Eti pişmiş seviyorsanız 250 derecede 30 dakika, az pişmiş seviyorsanız 15 dakika boyunca ’da

10. Fırından çıktıktan sonra pişirme kağıtlarını açmadan rozbifi soğutun. Arzuya göre buzdolabında dinlendirdikten sonra bir et çatalı yardımıyla bastırarak, ince dilimler halinde soğuk olarak servis edin.

11. Rozbif dilimlerini servis tabağına alın ve üzerini; tuz, karabiber, renkli karabiber ve bir tutam biberiye ile süsleyip servis edin.