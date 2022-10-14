Pumpkin Spice Latte’nin Tam Zamanı

Soğuk havalarda içmesi en keyifli kahve çeşitlerinden biri de Pumpkin Spice Latte değil mi? Hazır bal kabakları marketlerde yerini almışken, siz de evde kendi kahvenizi yapabilirsiniz. Üstelik balkabağının bağışıklık sistemini güçlendirmesi, cildi güzelleştirmesi, tok tutması gibi faydaları da mevcut. Aynı zamanda pek çok vitamin ve mineraller ile de dolu. İşte A, B, E vitaminleri, demir, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, fosfor zengini balkabağı bir de kahvenin enerji verici gücü ile birleştiğinde harika bir kış içeceği oluyor.

Pumpkin Spice Latte’yi hazırlamak da aslında oldukça kolay.

Balkabaklarını haşladıktan sonra iyice ezerek püre kıvamına getirin. Kahve ile birleştiğinde tadının kaybolmaması için biraz fazla balkabağı püresi kullanabilirsiniz.

Balkabaklı tart baharatı kahveniz tadının ön plana çıkmasını sağlayacak. Eğer bu baharata sahip değilseniz, yenibahar, tarçın, zencefil ve biraz muskat rendesi ile benzer bir baharat elde edebilirsiniz.

Süt tercihinizi dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şeker için de ister toz şeker ister esmer şeker isterseniz de bal kullanabilirsiniz.