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DHA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Posof fasulyesi tescillendi, tanıtımını Ardahan Valisi yaptı

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Posof fasulyesi tescillendi, tanıtımını Ardahan Valisi yaptı
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Ardahan’ın Posof ilçesinde üretilen tadı, aroması ve büyüklüğü ile bilinen ’Posof fasulyesi’ne Türk Patent ve Marka Kurumu’nca coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Vali Hüseyin Öner, tanıtımını yaptığı Posof fasulyesinin güveçte pişirilmiş yemeğini davetlilere servis etti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nın Posof fasulyesine tescil almak için yaptığı müracaat sona erdi. Türk Patent ve Marka Kurumu, tadı, aroması, büyüklüğüyle dikkat çeken Posof fasulyesine ’coğrafi işaret tescil belgesi’ verilmesini kararlaştırdı.

Fasulyenin tescillenmesi nedeniyle Posof Belediyesi salonunda toplantı düzenlendi.

Posof fasulyesi tescillendi, tanıtımını Ardahan Valisi yaptı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Posof Kaymakamı Murat Mete, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof .Dr. Mehmet Biber ile davetlilerin katıldığı programda tescil süreci hakkında bilgi verildi.

Vali Hüseyin Öner, Posof kuru fasulyesi ile birlikte Ardahan’da yetişen 5 ürüne coğrafi işaret tescil belgesi alındığını bildirdi. Vali Öner, "Posof kuru fasulyemizin coğrafi işaret belgesi Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası ile Ardahan Üniversitemizin destekleriyle alındı. Coğrafi işaret belgesi demek belli yörelerde üretilen o yöreye özgü tadı ve aromasıyla ürünler demek. Ürünlerin coğrafi işaret tescil sayısını artıracağız. Bu şekilde ilimizin tanıtımını da inşallah daha çok artıracağız" dedi.

Posof fasulyesi tescillendi, tanıtımını Ardahan Valisi yaptı


Vali Öner, daha sonra Posof fasulyesinin güveçte pirişirilmiş yemeğini davetlilere servis etti.

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