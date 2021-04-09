Poğaça köfte nasıl yapılır? İşte adım adım poğaça köfte tarifi

Akşam sofranızda farklı bir tarife yer vermek isterseniz, poğaça köfte tam da size göre. Rendelenmiş kaşar peyniri, havuç ve patatesiyle bambaşka bir lezzet sizi bekliyor. Hem görünümü hem de tadıyla tarif listelerinizin favorilerinden biri haline gelecek poğaça köfteyi mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER:

500 gram kıyma

2 yemek kaşığı galeta unu

1 adet kuru soğan

1 adet patates

1 adet havuç

1 çay kaşığı karbonat

Yarım çay bardağı su

Kimyon

Yenibahar

Tuz

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

NASIL YAPILIR?

İlk olarak havuç ve patatesi haşlayın. Kuru soğanın kabuğunu soyup rendeleyin. Daha sonra bir kaba rendelenmiş soğan, kıyma, galeta unu, karbonat, su ve baharatları alıp yoğurun. Köfte harcınız kıvama geldikten sonra parçalara bölün ve her birini merdane ile açın. Açarken köftelerinizin merdaneye yapışmaması için yağlı kağıt arasına koyabilirsiniz.

Köftelerinizi açtıktan sonra arasına önceden haşlayıp rendelediğiniz havuç, patates ve peyniri koyup poğaça gibi kapatın. Daha sonra tepsiye dizin ve önceden 180 derecede ısıtılmış fırında güzelce pişirin. Sıcak olarak servis edin.