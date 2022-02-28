Pizza poğaça tarifi: Kabarmalara doymayan pizza poğaça nasıl yapılır?
Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta pizza poğaça tarifi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, kabarmalara doymayan pizza poğaça nasıl yapılır? İşte pizza poğaça tarifi ve malzemeleri...
Pastanelerin favori hamur işlerinden pizza poğaça evde kolay yapımı ile sevilen beş çayı tariflerinden biridir. Üzerini dilediğiniz malzemelerle süsleyip tatlandırabileceğiniz, ev yapımı pizza poğaça tarifi detayları hemen aşağıda...
Pizza Poğaça Malzemeleri
Hamuru için;
- 2 su bardağı süt
- 1 su bardağı ayçiçek yağı
- 2 yumurta
- 1 paket instant maya
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Aldığı kadar un
İç harcı için;
- 3 dilim jambon
- 1 kırmızıbiber
- 10 kestane mantarı
- Tuz, karabiber
- 50 gr kaşar peyniri
Üzeri için;
- 1 yumurta sarısı
- Beyaz susam
Hamur için gerekli malzemeleri derin bir kapta karıştırıp yoğurun. Üzerini nemli bezle örterek 1 saat mayalanmaya bırakın. İç harcı için, jambonu ince doğrayın. Biberi küp şeklinde doğrayıp jambona ekleyin. Doğranmış mantar, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp unlanmış tezgâhta elinizle açın. Ortasına harçtan bir miktar yerleştirin ve kenarlarını büzerek üzerine doğru kapatın. Yumurta sarısı sürüp susam serpiştirdikten sonra 200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Ilık servis yapın.