Pizza poğaça tarifi: Kabarmalara doymayan pizza poğaça nasıl yapılır?

Pastanelerin favori hamur işlerinden pizza poğaça evde kolay yapımı ile sevilen beş çayı tariflerinden biridir. Üzerini dilediğiniz malzemelerle süsleyip tatlandırabileceğiniz, ev yapımı pizza poğaça tarifi detayları hemen aşağıda...

Pizza Poğaça Malzemeleri

Hamuru için;

2 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

2 yumurta

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İç harcı için;

3 dilim jambon

1 kırmızıbiber

10 kestane mantarı

Tuz, karabiber

50 gr kaşar peyniri

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

Beyaz susam

Pizza Poğaça Nasıl Yapılır?

Hamur için gerekli malzemeleri derin bir kapta karıştırıp yoğurun. Üzerini nemli bezle örterek 1 saat mayalanmaya bırakın. İç harcı için, jambonu ince doğrayın. Biberi küp şeklinde doğrayıp jambona ekleyin. Doğranmış mantar, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp unlanmış tezgâhta elinizle açın. Ortasına harçtan bir miktar yerleştirin ve kenarlarını büzerek üzerine doğru kapatın. Yumurta sarısı sürüp susam serpiştirdikten sonra 200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Ilık servis yapın.