Piruhi tarifi: Piruhi nasıl yapılır?

Klasik mantılardan oldukça farklı olan piruhi, Karadeniz mutfağında hıngel gibi isimlerle de biliniyor. Dilerseniz tulum peyniri yerine beyaz peynir de deneyebilirsiniz. Sofranızda bu farklı lezzete yer vermeye ne dersiniz? İşte piruhi tarifi...

MALZEMELER:

2.5 su bardağı un

1 yumurta

1 su bardağı su

Tulum peyniri

Maydanoz

Yoğurt

Ceviz

Tuz

NASIL YAPILIR?

Unu yoğurma kabına alın. Ortasını açıp sıvı yağ, su ve yumurtayı ekleyin. Daha sonra ele yapışmayan yumuşak kıvamlı hamurunu hazırlayın ve dinlenmeye bırakın. Peynir bir kaseye alıp çatalla ezin. Maydanozları da ince ince doğrayın ve peynirin üzerine ilave edip karıştırın.

Dinlenen hamurunuzu incecik açın ve kare şeklinde küçük küçük kesin. Ardından içine peynirli harcı koyun ve üçgen şeklinde kapatın ve çatalla kenarlarına bastırın. Kaynayan tuzlu yumuşayana kadar haşlayın. Dilerseniz üzerine yoğurtlu sos ve istenirse dövülmüş ceviz gezdirilerek servis edebilirsiniz.