Pirinç Unu Maması Nasıl Yapılır, Nasıl Hazırlanır? Pirinç Unu Maması Ne Zaman Verilir?

Bebeklerin çok sevdiği yiyeceklerden birisi pirinç unu mamasıdır. Pirinç unu mamasını birçok farklı şekilde hazırlama şansınız bulunmaktadır. Uygun malzemeler kullanılarak oldukça yararlı bir pirinç unu maması hazırlanabilir.



Pirinç Unu Maması Nasıl Yapılır, Nasıl Hazırlanır?



Kaç kişilik: 1-2 Kişilik

Hazırlama: 5-10 dakika



Malzemeler



- 1 çorba kaşığı yoğurt,

- 1 tatlı kaşığı pirinç unu,

- 1 tatlı kaşığı mama,

- Yarım su bardağından daha az ılık su



Pirinç Unu Maması Yapılışı



1. Öncelikle ılık su, pirinç unu ve manayı bir kaba ekleyin. Ardından iyice karıştırın. Bu karşıma yoğurdu da ekleyin ve karıştırmaya devam edin.



2. Malzemelerin hepsi karıştıktan sonra pirinç unu maması hazır hale gelmektedir.



3. Hazırlanan pirinç unu maması günde bir kez olacak şekilde bebeğe verilebilir. Bebeğin gelişimi için bu mamanın çok yararlı olduğu bilinmektedir.



Pirinç unu maması farklı malzemeler ile yapılmaya uygun bir yiyecektir. Bunun için 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı pirinç unu ve 1 tatlı kaşığı pekmez kullanarak da çok güzel bir pirinç unu maması hazırlayabilirsiniz. Süt kullanacağınız zaman malzemeleri ocakta kaynatmayı unutmayın.



Kullanılan ürünler ev yapımı olursa daha olumlu sonuçlar sağlar. Örneğin yoğurt kullanacaksanız eğer ev yapımı yoğurt kullanmak bebek için saha sağlıklı olacaktır.



Pirinç Unu Maması Ne Zaman Verilir?



Pirinç unu maması bebek için doyurucu yiyeceklerden birisidir. Bu mama içerisine yoğurt, pekmez, süt, toz haline getirilmiş ceviz ve bunlara benzer malzemelerde konulabilir. Bu durum bebeğin ailesinin seçimine kalmış bir durumdur.



Pirinç unu maması bebeklerin 4. ayı geçmelerinden sonra verilmeye başlanmaktadır. Daha erken verilmesi tavsiye edilmemektedir. Çünkü pirinç unu maması bebeğin ek gıdaya geçtiği dönemlerde verilmektedir. Özellikle yatmadan önce verilen bebek maması bebeğinizin rahat uyumasına yardımcı olmaktadır. Bu konuda bebeğinizin doktoruna danışmayı da unutmayın.