Paşa böreği tarifi: Paşa böreği nasıl yapılır?

Paşa böreği için yufkalar genellikle daha önceden hazırlanıp bozulmayacak şekilde muhafaza ediliyor. Yemek için hazırlanacağı zaman da haşlanıyor, kıymalı ve yoğurtlu sosu ile servis ediliyor. Hem göze hem de damağa hitap eden paşa böreğini denemeye ne dersiniz? Denemek isterseniz, paşa böreği tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

3 adet yumurta

500 gram un

Yeteri kadar su

Tuz

İç harcı için:

250 gram kıyma

1 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz biber

Tuz

Üzeri için:

500 gram süzme yoğurt

3-4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Kızartmak için:

1 su bardağı sıvı yağ

Haşlamak için:

2- 3 su bardağı su

Tuz

NASIL YAPILIR?

Hamur malzemelerini yoğurma kabına alın ve güzelce yoğurun. Mayalanması için üzerini örtüp kenara alın. Hamurunuz mayalandıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve kızartma yapacağınız tavanın boyuna göre açın. Daha sonra her iki tarafını da güzelce kızartın.

İç harcı harcı için kıymayı farklı bir tavaya alın ve kavurun. Üzerine ince doğranmış soğanı ekleyin. Ardından ince kıyılmış maydanozu ve baharatları ilave edin. Güzelce karıştırıp ocaktan alın.

Geniş bir tavada suyu kaynatın ve içine tuz ekleyin. Hamurlarınızı bu suda 1 dakika kadar tek tek haşlayıp servis tabağına alın. Üzerine de hazırladığını kıymalı harcı ekleyin. Tüm hamurlara aynı işlemi uygulayın. Son olarak yoğurt ve tereyağlı kırmızı biberli sosu gezdirin ve dilimler halinde servis edin.