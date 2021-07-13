Parmak tatlısı nasıl yapılır? Parmak tatlısı tarifi, malzemeleri ve yapımı için püf noktaları

Kalburabastı ve kerebiç tatlısının bir nevi karışımı olan parmak tatlısı, kolay yapımı ve tam kıvamında hafif tadımıyla dikkat çekiyor. İçine dövülmüş fındık, ceviz ya da badem ve tarçınla yapılan nefis bir harç doldurulan parmak tatlısı için malzemeler ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Parmak Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için:

1 yumurta

Yarım çay bardağı toz şeker

125 gram tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı irmik

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 çay bardağı un

İçi için:

1 çay bardağı dövülmüş ceviz, fındık, badem karışımı

3 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

Üzeri için:

1 çay bardağı dövülmüş Antep fıstığı

Parmak Tatlısı Nasıl Yapılır?

Şerbet için şeker ve suyu karıştırıp ocağa alın.

Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyip ocağı kısın.

10 dakika kadar da kısık ateşte kaynatıp altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Hamuru için un hariç tüm malzemeleri yoğurma kabında karıştırıp yoğurun.

Unu da azar azar ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edin ve 10 dakika dinlendirin.

Ceviz, fındık ve bademi robottan geçirin.

Şeker ve tarçını da ekleyip karıştırın.

Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp içine tarçınlı harçtan koyun.

Kapatıp elinizle ince uzun köfte şekli verin.

Hazırladığınız köftelerin her tarafını bir tabağa koyduğunuz irmiğe güzelce bulayın.

Fırın tepsisini yağlayıp tatlıları tepsiye dizin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın ve tepsiyi fırına verin.

Üzeri kızarınca tepsiyi fırından çıkarın.

Ilınınca soğuk şerbeti tatlıların üzerine dökün.

Tatlılar şerbeti çekince üzerine dövülmüş Antep fıstığı serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Parmak Tatlısının Püf Noktası

Parmak tatlısında en önemli detay şerbetin soğuk ve tatlının sıcak olmasıdır. Bu nedenle şerbeti tatlıya başlamadan önce hazırlamalı ve tatlı hazır olana kadar soğumaya bırakmalısınız.