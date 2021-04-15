Oruk nasıl yapılır? Püf noktalarıyla oruk tarifi

Oruk, yapımı her ne kadar zor görünse de aslında oldukça pratik bir tarif. İçerisince kıyma ve bulgur kullanılan bu geleneksel lezzet, favorilerinizden biri haline gelecek. Biz de oruk tarifini sizler için derledik. İşte oruk malzemeleri ve yapılışı...

ORUK İÇİN MALZEMELER:

3 su bardağı çiğ köftelik bulgur

500 1 kilogram orta yağlı dövülmüş et

2 çorba kaşığı nane

1 adet kuru soğan

1 baş sarımsak

Kırmızı pul biber

Karabiber

Tuz

ORUK NASIL YAPILIR?

Bulguru tepsiye alın. Üzerine su ilave edip ıslatın. Sarımsak ve soğanı küçük küçük doğrayın ve bulgurun üzerine ilave edin. Kırmızı biber, nane, karabiber ve tuzu da ekleyip güzelce yoğurun. 20-25 dakika kadar sonra da eti ekleyin. Harcınız yumuşayana kadar yoğurtmaya devam edin. Daha sonra şişlere yerleştirin ve köfte şekli verin. Hazırladığınız orukları ızgarada pirişip sıcak olarak servis edebilirsiniz.