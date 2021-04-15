Oruk nasıl yapılır? Püf noktalarıyla oruk tarifi
Oruk, Kilis mutfağına özgü geleneksel bir lezzet. Kıyma ve bulgur kullanılarak hazırlanan oruğun yapılışı da oldukça pratik. Sofranızda farklı bir lezzete yer vermek isterseniz, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Peki oruk nasıl yapılır? Püf noktalarıyla oruk tarifi
Oruk, yapımı her ne kadar zor görünse de aslında oldukça pratik bir tarif. İçerisince kıyma ve bulgur kullanılan bu geleneksel lezzet, favorilerinizden biri haline gelecek. Biz de oruk tarifini sizler için derledik. İşte oruk malzemeleri ve yapılışı...
ORUK İÇİN MALZEMELER:
3 su bardağı çiğ köftelik bulgur
500 1 kilogram orta yağlı dövülmüş et
2 çorba kaşığı nane
1 adet kuru soğan
1 baş sarımsak
Kırmızı pul biber
Karabiber
Tuz
Bulguru tepsiye alın. Üzerine su ilave edip ıslatın. Sarımsak ve soğanı küçük küçük doğrayın ve bulgurun üzerine ilave edin. Kırmızı biber, nane, karabiber ve tuzu da ekleyip güzelce yoğurun. 20-25 dakika kadar sonra da eti ekleyin. Harcınız yumuşayana kadar yoğurtmaya devam edin. Daha sonra şişlere yerleştirin ve köfte şekli verin. Hazırladığınız orukları ızgarada pirişip sıcak olarak servis edebilirsiniz.