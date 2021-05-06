Ordu Yemekleri - Ordu'da Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Ordu Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Ordu’nun yöresel lezzetleri bölgesel olarak değişiklik gösteriyor. Bunun çeşitliliğin en büyük nedeni ise, Ordu'nun bulunduğu coğrafyadır. Kıyı kesimdeki mutfak kültürü ile yüksek kesimdeki mutfak kültürü arasında önemli farklılıklar vardır.

Ordu'nun Meşhur Yemekleri

Sakarca Kayganası

Taze Bezelye Kayganası

Fasulye Diblesi

Fırın Fasulyesi

Mısır Yarmalı Aş Sarması

Pazı Mücveri

Galdirik Kavurması

Pancar Döşemesi

Ordu Yağlısı

Hamsi Buğulama

Hamsi Köftesi

Yufka Böreği

Akkuş Şeker Fasulyesi

Zetiyani

Gürcü Kavurması

Mısır Çorbası

Isırgan Çorbası

Pancar Karalahana Çorbası

Gendeme Çorbası

Balık Çorbası

Kabak Tatlısı

Un Helvası

Cevizli Helva

Pekmez Yağlaşı Tatlısı

Ordu'da Ne Yenir ve Neyi Meşhur?

Karadeniz'in en güzel yemekleri arasında yer alan Ordu'nun yerel pek çok lezzeti bulunuyor. Ordu yemeklerinin en bilinmeyen özelliği, diyete çok uygun olmasıdır. En bilinmeyen özelliği ise, vegan beslenmeye çok uygun olmasıdır. Ordu yemeklerini bilmeyen bir kişi çok rahat Ordu yöresine ait olan yemekleri Rize ve Trabzon yemekleri ile karıştırabilir. Aynı zamanda Ordu yöresinde çeşitli mıhlama, kavurma, kaygana gibi pişirme metotları da bulunuyor.

Ordu Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Sakarca Kayganası: Dışardan gelen kişilerin genellikle ismini ilk defa duyduğu bu yemek ismi, yörede yetişen bir çeşit ottur. İnsan sağlığı için çok faydalı olan bu yemek, sakarca kayganası otu ile yapılıyor. Bu yemeğin içine yumurta, mısır unu ve sıvı yağ konularak hazırlanıyor. Sakarca kayganası yemeği, bahar aylarında daha çok tüketiliyor.

Taze Bezelye Kayganası: Ordu'nun en sevilen yemekleri arasında yer alan taze bezelye kayganasını restoranlarda bile rahatlıkla bulabilirsiniz. Taze bezelye kayganası, yemeğinin hazırlanırken bilinmesi gereken en büyük püf nokta bezelyelerin iplerinden düzgün bir şekilde iyice ayıklanmasıdır.

Fasulye Diblesi: Fasulye diblesi, Karadeniz mutfağının en çok sevilen yemekleri arasında yer alır. Bu yemek, sadece Ordu’da değil bölgenin pek çok yerinde çok sık yapılır.

Fırın Fasulyesi: Ordu’da en çok yapılan yemeklerden biri de sebzelerin kurutularak yemeklerin içine katılmasıdır. Fırın fasulyesi de bu özel lezzetler arasında yer alır. Fasulyeler kurutulduktan sonra soğan ile kavrulduktan sonra ortaya çıkan fırın fasulyesi lezzet olarak çok farklı bir tada sahiptir.

Mısır Yarmalı Aş Sarması: Mısır yarmalı aş sarması yemeğini, ilk defa deneyen kişiler tarafından, genellikle karalahana sarması ile karıştırılıyor. Ama tat olarak birbirlerinden bu iki yemek çok farklıdır. Mısır yarmalı aş sarmasının tadını farklı yapan şey içinde bulunan mısır yarmaları ve bulgurdur.

Pazı Mücveri: Pazı mücveri, Karadeniz Bölgesinde çok sık tüketilen ve en çok sevilen yemekler arasında yer alıyor. Bu yemek, bölgede akşam yemeklerinin sultanı olarak servis edilir.

Galdirik Kavurması: Galdirik kavurması Ordu'da en çok yapılan kavurmalar arasında yer alır. Galdirik, aslında Ordu bölgesinde yetişen bir bitkinin ismidir. Bu bitki yeşil yaprakları ve uzun sapı ile bilinir. Galdirik kavurmasında Bu otun yaprakları kullanılmaz, sadece sap kısmı ile hazırlanan bir yemektir. Bu yemeği her mevsim deneyimlemek mümkün değildir.

Pancar Döşemesi: Pancar döşemesi, en çok borcam içinde dağıtılmış bir harcın pişirilmesi yapılan bir yemektir. Yöre halkı tarafından çok sevilen ve tercih edilen pancar döşemesi, çok lezzetli bir tada sahiptir.

Ordu Yağlısı: Ordu yağlısı, Karadeniz bölgesinin en meşhur pideleri arasında yer alır. Özellikle Ordu’da tadına doyamayacağınız çok çeşitli pideler deneyebilirsiniz. Daha önce yediğiniz klasik pideleri bir kenara bırakıp ve Ordu’nun meşhur yağlısını denemeye hazır olun.

Hamsi Buğulama: Hamsi buğulama, Ordu yöresine ait çok lezzetli yemekler arasında yer alıyor. Aynı zamanda hamsi buğulama yemeği, Karadeniz’in de bir simgesi haline geldi. Karadeniz yöresine özgü olan bu lezzet, şehirde en çok sevilen ve en çok yenilen yemekler arasında yer alıyor.

Pancar Karalahana Çorbası: Pancar karalahana çorbası, daha önce çok kişinin duymadığı özellikle de Ordu bölgesinde oldukça meşhur olan çok lezzetli bir çorba türüdür. Türkiye’nin pek çok ilinde de pancar karalahana çorbası yapılıyor. Ama pancar karalahana çorbası, Ordu’da diğer şehirlere göre çok daha fazla yapılıyor. Yapımı oldukça kolay olan bu çorba, hafif yapısı ile dikkat çekiyor.