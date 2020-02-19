Nardan aşı nasıl yapılır? Adım adım nardan aşı tarifi

NARDAN AŞI

Köftesi için

350 gr. dana kıyma

1 adet soğan

1 su bardağı ince bulgur

1 çorba kaşığı kuru reyhan

1 çorba kaşığı kırmızı pul biber

Suyu için

2,5 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı domates salçası

1 adet soğan

7 su bardağı kaynar su

Yarım çay bardağı nar ekşisi

1 çorba kaşığı karabiber

3 çay kaşığı Tuz

NARDAN AŞI NASIL YAPILIR?

Köftesi için 1 adet soğan rendeleyin. 350 gr kıyma, 1 bardak ince bulgur, tuz ve 1’er çorba kaşığı kuru reyhan, pul kırmızı biber, ekleyip, iyice yoğurun. Sonra köfte harcından fındıktan büyük, cevizden küçük büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzda yuvarlayın.

Daha sonra 1 adet daha soğanı iri rendeleyin. Tencereye ekleyip 2,5 çorba kaşığı tereyağını koyup eriyince, soğanı katın. Orta ateşte ve karıştırarak, soğanlar yumuşayıncaya kadar, yaklaşık 3-4 dakika kavurun.

Karıştırmaya devam ederek 1 çorba kaşığı domates salçasını katıp, 1-2 dakika daha pişirin. Üzerine 7 bardak suyu ekleyip, hızlı ateşte kaynama noktasına kadar ısıtın.

Karıştırarak nar ekşisi ve köfteleri ilave edip, yaklaşık 20-25 dakika daha pişirin.