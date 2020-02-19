Nardan aşı nasıl yapılır? Adım adım nardan aşı tarifi
Nardan aşı, zengin bir kültüre sahip olan Diyarbakır’ın mutfağına ait olan bir lezzet. Temel malzemeleri bulgur, irmik veya kıyma olan bu yemek adını yemeğin içinde kullanılan nar ekşisinden alıyor. Peki, nardan aşı nasıl yapılır? İşte sulu köftenin bir başka hali, adım adım nardan aşı tarifi…
Köftesi için
350 gr. dana kıyma
1 adet soğan
1 su bardağı ince bulgur
1 çorba kaşığı kuru reyhan
1 çorba kaşığı kırmızı pul biber
Suyu için
2,5 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı domates salçası
1 adet soğan
7 su bardağı kaynar su
Yarım çay bardağı nar ekşisi
1 çorba kaşığı karabiber
3 çay kaşığı Tuz
Köftesi için 1 adet soğan rendeleyin. 350 gr kıyma, 1 bardak ince bulgur, tuz ve 1’er çorba kaşığı kuru reyhan, pul kırmızı biber, ekleyip, iyice yoğurun. Sonra köfte harcından fındıktan büyük, cevizden küçük büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzda yuvarlayın.
Daha sonra 1 adet daha soğanı iri rendeleyin. Tencereye ekleyip 2,5 çorba kaşığı tereyağını koyup eriyince, soğanı katın. Orta ateşte ve karıştırarak, soğanlar yumuşayıncaya kadar, yaklaşık 3-4 dakika kavurun.
Karıştırmaya devam ederek 1 çorba kaşığı domates salçasını katıp, 1-2 dakika daha pişirin. Üzerine 7 bardak suyu ekleyip, hızlı ateşte kaynama noktasına kadar ısıtın.
Karıştırarak nar ekşisi ve köfteleri ilave edip, yaklaşık 20-25 dakika daha pişirin.