Mersin tantuni nasıl yapılır? MasterChef tantuni tarifi, malzemeleri ve püf noktaları

TV8'in fenomen yarışması MasterChef tantuni tarifi ile ekranlara geliyor. İzleyiciler, Mersin'de çekimleri yapılan ve yöresel lezzetlerin olduğu MasterChef tantuni araştırmalarına şimdiden başladı. Peki, Mersin tantuni nasıl yapılır? Evde tantuni yapılışı ve malzemeleriyle, Mersin tantuni karşınızda...

Mersin Tantuni Malzemeleri

Lavaş

350 gram dana sırt antrikot

2 bardak su

1 adet soğan

Çeyrek çay kaşığı sumak

2 adet domates

Yarım demet maydanoz

Yarım limon

Karabiber

Pul biber ya da kırmızı toz biber

Tuz

Pamuk yağı

Tantuni Nasıl Yapılır?

Öncelikle etinizi yarım parmak boyutunda, ince şeritler halinde doğrayın.

Doğramış olduğunuz eti iki bardak kadar su ile haşlamaya bırakın.

Et ilk Diriliğini bırakıp hafiften rengi dönünceye kadar pişmeye bırakın.

1 adet soğanı ince piyazlık olacak şekilde doğrayın ve küçük bir kaba alın.

Soğanınıza çeyrek çay kaşığı kadar sumak ekleyerek hafif ovup karıştırın.

Biraz pul biber ve limon ekleyip harmanladıktan sonra dinlenmeye bırakın.

Tavanızı ocağa alıp ısıtın ve bir yemek kaşığı kadar pamuk yağı ekleyin. Pamuk yağı yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz.

Isınan yağınızın üzerine suyunu iyice süzmüş olduğunuz etinizi ilave edin ve karıştırıp kavurun.

Biraz kavurduğunuz etin üzerine et suyunuzdan iki kepçe kadar ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Suyunu çeken etinize tekrar et suyundan ekleyin. Bu işlemi etleriniz yenecek yumuşaklığa gelene kadar tekrar edin.

İyice renk alan ve yumuşayan etinizin üzerine bir yemek kaşığı kadar yağ ekleyin ve biraz daha kavurun.

Pişen etinize damak zevkinize göre karabiber, tuz, pul biber ya da kırmızı toz biber ekleyerek tatlandırın.

İki adet domatesi küp küp doğrayın ve ardından ete ekleyip 30 saniye kadar kavurup ocağı kapatın.

Beklemeye aldığınız soğanın içine doğradığınız maydanozu ekleyerek karıştırın.

Lavaşınızı ne kadar ince seçer ve ne kadar ıslatırsanız lezzeti o derece artar. Bir tane lavaşı alıp tavanın üzerine kapatarak bir yüzünü etli harcınızla iyice ıslatın.

Tezgâha aldığınız lavaşın üzerine etli harcınızı uzunlamasına ekleyin.

Ardından önceden hazırlamış olduğunuz soğan ve maydanozlu karışımınız ilave edin.

Dilerseniz domatesi tavadaki etli harç ile pişirmeyip lavaşın içine çiğ halde de koyabilirsiniz.

Tüm malzemeleri eklediğiniz lavaşınızı ince bir şekilde sarın ve ardından ortadan ikiye katlayın. Tantuniniz servis edilmeye hazır.

Tantuni Yapımının Püf Noktaları

Tantuni sevilen bir yemek olmasının yanında herkesin yapabileceği kolaylıkta olan bir yemektir. Tantuniyi dışarıda yiyebileceğiniz gibi evde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Lezzeti ile oldukça doyurucu olan bu yemeği yaparken önemli noktalara dikkat etmenizde fayda vardır. Püf noktalarına dikkat ederek oldukça lezzetli sonuçlar ortaya çıkarabilirsiniz.

Tantuniyi yaparken en önemli püf noktası baharatları iyi ayarlamaktır,

Tantuniyi yaparken kullanılacak olan etin taze olması oldukça önemlidir,

Tantuniye kullanacağınız olan baharat çeşitlerini kendinize göre ayarlamanız daha lezzetli olmasını sağlayacaktır,

Acılı yemekten hoşlananlar tantuni içerisine acı toz biber kullanabilir,

İyi bir tantuni yapmak için etleri küçük doğramanız gerekmektedir,

Tantuniyi yaparken kullanacağınız yağ miktarını dikkatli ayarlamalısınız.

Tantuni Kaç Kalori?

Tantuninin 100 gramı yaklaşık olarak 168 kaloriye denk gelmektedir. 1 porsiyon tantuni ise genel olarak 226 gramdır ve buda 380 kaloriye denk gelmektedir. Tantuninin kalori miktarı ise genellikle kullanılan yağ miktarına bağlıdır. Tantuni yerken bu duruma dikkat ederek tüketebilirsiniz.