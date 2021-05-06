Manisa Yemekleri - Manisa'da Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Manisa Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Manisa batı egede bulunana ve yemek kültürü açısından daha çok et ağırlıklı bir şehir olmaktadır. Bu şehrin ayrıca doğal ve tarihi güzellikleri oldukça fazladır.

Manisa Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Manisa Osmanlı devleti döneminde pek çok padişahın şehzadelik yıllarını geçirdiği bir şehir olmaktadır. Bu nedenle yemek kültürü de saraya çevresinde gelişme göstermiştir. En çok sevilen Manisa lezzetler isimleri şu şekilde olmaktadır:

Alaşehir Kapması

Ekmek Dolması

Kula Şekerli Pidesi

Yaprak Sarma

Mantar Tatlısı

Manisa Kebabı

Simit Ekmeği

Manisa Sucuğu

Kabak Tatlısı

Alaşehir Kapması

Alaşehir Manisa’ya bağlı olan bir ilçe olmaktadır. Dolayısı ile bu ilin birçok özel yemekleri de bulunmaktadır. Bu yemeklerin başında Alaşehir kapaması gelmektedir. Bu yemeğin en önemli özelliği ise diğer güvecin bol etli hali olmasıdır. Daha çok bir pidenin üşütünüz tamamen et kapatmasında dolayı bu ismi alınmıştır. Kapmayı deneyen pek çok kişi oldukça memnun kalmıştır.

Ekmek Dolması

Ekmek dolamış büyük ve bomba ekmek olarak bilinen ekmekten yapılmaktadır. Ekmeğin içine bir çeşit döner sosu ve diğer turşu gibi yiyecekler ile birlikte et konulur. Bu yemek birçok kişi tarafında hamburgere benzemektedir Fakat hem usulü hem de lezzeti bakımından oldukça farklı bir lezzet olduğu bilinmektedir.

Kula Şekerli Pidesi

Kula pidesi şekerli ve şekersiz olarak iki farklı şekilde üretilmektedir. Şekerli pide tahin ile birlikte ekmeğin içine şeker konulması ile yoğurtulmaktadır. Bu pide oldukça lezzetli olmaktadır. Pidenin taş fırınlara pişmesinin ardından da kahverengi bir hal almaktadır. Bu renk içinde bulunana tahinden dolayıdır. Manisa ilini ziyaret eden ve hem doğal hem de lezzetli bir yemek isteyen bireyler için don derece uygun bir yemektir.

Yaprak Sarma

Birçok şehirde kendi usulü ile yaprak sarma yapılmaktadır. Fakat tereyağlı yaparak sarma daha çok Manisa iline ait olan bir yemek olmaktadır. Bu yemeğin en önemli özelliği yağlı bir yemek olmasından rağmen hafif olmasıdır. Yemeğin içinde çok az miktarda salça bulunmaktadır. Manisa’da bugün Türkiye de en çok üzüm yetişen il olmaktadır. Bu nedenle kendi, bahçelerinden toplanan Üzüm yapraklı ile yapılan bir yemek olarak bilinmektedir.

Mantar Tatlısı

Manisa ormanlarında yetişen ve oldukça doğal koşullarda üretilen mantarlardan oluşan bir tatlı olmaktadır. Bu tatlının en önemli özelliği ise üzerine dökülen şerbet olmaktadır. Bu şerbet oldukça şekerli olmasında rağmen asla ağır bir tatlı olarak görülmemektedir. Bugün Manisa ilinde bulunana birçok lokanta da bulunmaktadır.

Manisa Kebabı

Manisa ilinde en çok bulunana canlılar arasından koyunlar ve keçiler olmaktadır. Manisa dağlarında otlanan ve oldukça doğal bir eti olan bu keçilerin eti ile yapılan bir yemek olarak Manisa kebabı bilinmektedir. Bu yemeğin en önemli özelliği tandır ve fırınlarda pişmesidir. Fırınlarda ve yüksek ısıda piştiği için lezzet ve kıvamı oldukça üst seviyede olmaktadır. Genişlikle tırnak pide ve Manisa pidesi ile servis edilmektedir.

Simit Ekmeği

Simit ekmeği bugün pek çok market ve pastanelerde satılmaktadır. Bu ekmeğin ilk yapıldığı yer olarak Manisa ili bilinmektedir. Temelde ekşitilmiş hamurun mayalanmış ile yapılan ve susamsız büyük ve oldukça lezzetli bir ekmek olmaktadır.

Manisa Sucuğu

Manisa ilinde bulunana ve oldukça besili hayvanların etlerinde yapılan bir yiyecek olarak sucuk bilinmektedir. Özellikle sucukların içinde oldukça az baharat bulunmaktadır. Bu sucuğu tüketen bireylerin fikrîlerine göre et tadı daha çok elde edilmektedir.

Kabak Tatlısı

Manisa’da en çok yetişen yiyeceklerden biri de kabak olmaktadır. Kabak yiyeceğinin pek çok türü yapıldığı gibi bir de tatlısı bulunmaktadır. Bu yemek en önemli özelliği uzun süreler haşlanana kabağın bal ile tüketilmesi olarak bilinmektedir. Servis edilirken genel olarak bal ile birlikte kabak tatlısının yanında Manisa kaymağı da verilmektedir.