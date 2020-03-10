Mancarlı pide ve melengücceği Akçakoca adına tescilleniyor

Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret ile tescillenen Akçakoca mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan mancarlı pide ve melengücceği tatlısı, önümüzdeki günlerde yapılan protokolle Akçakoca’ya devredilecek. Akçakoca’ya gelen misafirleri tatmadan gitmedikleri mancarlı pide ve melengücceği tatlısı, Düzce Valiliği ile Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılacak bir protokolle Akçakoca’ya devredilecek.



İLÇENİN MARKA DEĞERİ YÜKSELİYOR

Konuyla ilgili bilgi veren Akçakoca Ticaret Odası Başkanı Mehmet Pazvant, ilçenin marka değerini artırmak, bölgeye ait olan bir ürünü markalaştırıp tescillemek amacıyla oda olarak yıllardır uğraş verdiklerini belirterek “Bilindiği gibi daha önce Akçakoca ismi ile özdeşleşen sarı fındığı coğrafi işaretli ürün olarak tescillemiştik. Şimdi de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından başvurusu yapılıp onaylanan mancarlı pide ve melengücceği tatlısı önümüzdeki günlerde yapılacak protokolle Akçakoca’nın markası olacak. Böylece hem bu ürünlerimiz koruma altına alınacak, hem de katma değeri yüksek ürünler arasına girerek, Akçakoca’mızın ekonomisine katkı sağlayacak” dedi.

Pazvant ayrıca, sarı fındığın bütün organizasyonlarda tanıtımı yapıldığını protokol sonrası ise, mancarlı pide ve melengücceği tatlısının da Akçakoca TSO olarak aynı şekilde tüm platformlarda en iyi biçim tanıtılacağını bildirdi.