Malatya Yemekleri - Malatya'da Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Malatya Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Altın sarısı kayısılarıyla bilinen Malatya, türkülere konu durumda bulunan zengin kültürü, tarihi değerleri ve doğal güzelliğiyle ülkemizin nadide şehirlerinden bir tanesidir. Tarihi ve kültürel mücevheriyle olduğu kadar zengin içerikli mutfak şekliyle de şehri ziyaret edenlere unutulmaz bir gurme tecrübesi sunan Malatya’da denemeniz gereken fazlasıyla çeşit yemek vardır.

Meşhur Malatya Yemekleri - Malatya Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

1-) Kayısılı Kavurma

2-) Gırık

3-) Malatya Kömbesi

4-) Malatya Patlıcan Tava

5-) Malatya Usulü Sıkma Köfte

6-) Kiraz Yaprağı Sarması

Kayısılı Kavurma

Daha evvel kayısılı bir yemek denenmemiş ise bu yemek mutlaka denenmeli hatta tarifini alıp evlerde denenmelidir. Kavrulmuş kayısıların soğan ve kavurmalara bulunan uyumu ortaya inanması güç bir lezzet çıkarmaktadır. Yemek içinde soğan, biber, patates, domates, kayısı, havuç, tarçın ve tuz gibi malzemeler bulunmaktadır. Bakıldığında besin kaynağı fazlasıyla zengin ve üstelik doyurucudur. Baharatların ve kayısıların menüye kattığı aroma ise damak çatlatan çeşittendir.

Gırık​

Malatya mutfağında bulgur olmazsa olmaz konumdadır. Malatya yöresel yemeklerinin nerede ise tamamına yakınında bulgurla yapılan yemeklere mutlak suretle rastlanır. Malatya’nın yöresel yemeklerinden bir tanesi daha olan gırık da ince bulgur taneleri ve kıyma ile hazırlanmak suretiyle patateslerle harmanlanıp kâselerde servis edilmiş olan bir yemek türüdür. İçindeki bulgur ve patates sebebiyle hem doyurucu hem de lezzetli bir öğündür.

Minik top top yuvarlanan küçük köfteler, sebzelerle beraber yavaşça kaynatılır. Bir miktar suyundan eklenerek kâselerde servis edilen gırık, akşam menülerinin vazgeçilmez yemeklerinden biri olmaktadır.

Malatya Kömbesi

Kömbeye Türkiye’nin değişik yöre mutfaklarında rastlayabiliriz. Malatya mutfağında ise kömbe normal kömbeden değişik olan olan kuşbaşı etle beraber yapılmaktadır. Yufkaların arasına konulmakta olan kuşbaşı etlerle oldukça lezzetli bir hale bürünmekte olan Malatya kömbesi çayın yanına tüketilmekte olan bir yiyecek türüdür.

Sulu yemeklerin yanı sıra hamur işleriyle de ön plana çıkmakta olan Malatya’da kömbe günün her anı afiyetle yiyebileceğiniz lezzetli bir börek çeşididir. Kavurmalı veya kıymalı biçimde hazırlayabileceğiniz kömbe yapımı basit ve zahmetsizdir. Sabah kahvaltıda, akşama doğru veya akşam çayın yanına yenilebilecek Malatya usulü kömbe ağızda dağılmakta olan hamur yapısı ve içindeki kıyma ile damakta eşsiz bir tat bırakmaktadır.

Malatya Patlıcan Tava

İçinde patlıcan olan her yemeği sevmekte olanlar için Malatya mutfağı da ziyaretçilerine patlıcanlı farklı yemekler sunmaktadır. Bunlar içinde Malatya mutfağındaki favori yemeklerden biri olan patlıcan tava, yöresel pişirme çeşitleriyle patlıcan ve kuşbaşı etlerin harmanlanarak oluşması ile, Malatya mutfağının sevilmekte olan lezzetleri içinde yer almaktadır.

Malatya usulü yapılmakta olan patlıcanlı tavanın içinde ince kıyım patlıcanlar, kırmızıbiber, soğan, domates, kıyma ve baharatlar yer almaktadır. Zengin içeriği ile beraber suyuna kattığı enfes aroması ekmekleri banıp yeme işlemine insanı teşvik ediyor. Tadı da bir o kadar muazzam olan patlıcan tavayı yağından dolayı çok fazla geç vakitlerde yemek tavsiye edilmez. Ağır bir yemek olan patlıcan tavanın yanı sıra ister bulgur pilavı ister de pirinç pilavı ekleyerek yenilebilir.

Malatya Usulü Sıkma Köfte

Malatya mutfağında çok farklı bir yere sahip olan sıkma köfte, misafir gelmiş olduğunda, özel günlerde veya sıradan bir günde bile öğle veya akşam vakitlerinde afiyetle tüketilen bir yemek türüdür. Malatya yemeklerinde bulgurun yeri bir başkadır. Neredeyse Malatya lezzetlerinin çoğunluğunun bulgurla yapıldığına rastlanır. Bunlardan bir diğeri olan sıkma köfteyse bulgur ve kıymanın muhteşem beraberliği ile ortaya çıkan eşsiz bir yemektir.

Kiraz Yaprağı Sarması

Malatya yöresine dahil kiraz yaprağı sarma yemeği diğer sarmalardan değişik olarak ekşili köfte ve yoğurt ile tüketilmekte olan bir lezzettir. Malatya’da kış için tüm çalışmalara bahar ve yazdan başlanır. Bahar döneminde ipe dizilerek kurutulan kiraz yaprakları, kış gelmiş olduğunda ise sarma yapılarak afiyetle tüketilir.

Kiraz yapraklarına sarılma şekli ile yapılan sarma oldukça lezzetli ve ekşimsi bir tada sahip olmaktadır. Normal sarmalardan değişik olarak içine erik ekşisi de katılan kiraz yaprağı sarması, değişik tadıyla ön plana çıkan Malatya’nın yöresel yemeklerinden biridir. İçerisindeki bulgur ile besleyici türü zengin olan sarma, yoğurt ve sosuyla beraber damakta şahane bir tat bırakır durumdadır.​​​​​​