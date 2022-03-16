Leblebi helvası nasıl yapılır? Leblebi helvası tarifi
Yunan Başbakanı Miçotakis’e İstanbul’daki yemekte ikram edilen leblebi helvasının yapımı merak konusu oldu. Sıradan helva tariflerden sıkılanlar için leblebi helvasının yapım aşamalarını derledik. Peki, leblebi helvası nasıl yapılır? İşte adım adım leblebi helvası tarifi...
Leblebi helvası, Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan lezzetlerden biri. Yalnızca 4 malzemeden oluşan leblebi helvasını dilerseniz dondurma ile sunabilirsiniz.
LEBLEBİ HELVASI MALZEMELERİ
75 gram leblebi
2 çorba kaşığı tereyağı
1 kahve fincanı toz şeker
1.5 kahve fincanı süt
LEBLEBİ HELVASI YAPILIŞI
Yaklaşık 75 gram leblebiyi mutfak doğrayıcısından çekin. Bir tavada yaklaşık 2 çorba kaşığı tereyağı eritin ve leblebi tozunu bu tavaya ekleyip 2 dakika kavurun: İyice hamur kıvamına gelip hafif bir köz kokusu gelene kadar, spatulayla bastıra bastıra. Tüm taneler dağılıp, her şey homojen bir hale gelince 1 kahve fincanı, yaklaşık 50 gram tozşekeri ekleyin. 1.5 kahve fincanı yani 75 ml sütü de yavaş yavaş ekleyin, hamur sütü çekip iyice kıvamını alsın. Ilıdığında servis edebilirsiniz.