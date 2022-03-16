Leblebi helvası nasıl yapılır? Leblebi helvası tarifi

Leblebi helvası, Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan lezzetlerden biri. Yalnızca 4 malzemeden oluşan leblebi helvasını dilerseniz dondurma ile sunabilirsiniz.

LEBLEBİ HELVASI MALZEMELERİ



75 gram leblebi

2 çorba kaşığı tereyağı

1 kahve fincanı toz şeker

1.5 kahve fincanı süt

LEBLEBİ HELVASI YAPILIŞI

Yaklaşık 75 gram leblebiyi mutfak doğrayıcısından çekin. Bir tavada yaklaşık 2 çorba kaşığı tereyağı eritin ve leblebi tozunu bu tavaya ekleyip 2 dakika kavurun: İyice hamur kıvamına gelip hafif bir köz kokusu gelene kadar, spatulayla bastıra bastıra. Tüm taneler dağılıp, her şey homojen bir hale gelince 1 kahve fincanı, yaklaşık 50 gram tozşekeri ekleyin. 1.5 kahve fincanı yani 75 ml sütü de yavaş yavaş ekleyin, hamur sütü çekip iyice kıvamını alsın. Ilıdığında servis edebilirsiniz.