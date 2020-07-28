MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Nerede Ne YenirKütahya'da 3 asırlık lezzet
GeriNerede Ne Yenir Kütahya'da 3 asırlık lezzet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Nerede Ne Yenir
İHA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 10:29,Son Güncelleme:

Kütahya'da 3 asırlık lezzet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kütahya'da 3 asırlık lezzet
Abone Olgoogle-news

Kütahya’nın Emet ilçesinde 3 asırdır keçi peyniri kullanılarak yapılan Emet Pidesi lezzetiyle ilgi görüyor. Sadece Emet dağlarında yetişen sarıot kullanılan bu pideyi yiyenler bir daha yemek istiyor.

Türkiye’de sadece Emet ilçesi Eğrigöz Dağı'ndaki yaylalarda yetişen, sarıot ve kekik yiyen hayvanların peynirinden yapılan ve özel mayalanan hamur kullanılan Emet pidesi, ilçedeki termal tesislere tatil için 81 ilden gelen vatandaşlar için vazgeçilmez lezzet oluyor.

Osmanlı döneminde padişah sofralarına konulan nadir lezzetlerden olan Emet Pidesi kara fırında yapılan, tereyağı ve keçi peyniri kullanılan eşsiz bir lezzet.Emet pidesinin özel olarak yapıldığını ve emek ve sabırla hazırlandığını belirten pide ustası Bahattin Çiçek, ’’Emet pidesi Emet’te yalnızca belli başlı pideci dükkanları tarafından yapılmaktadır. Su, un ve tuz ile hamur yoğurularak pide şekline getirilir. Üstüne bölgeye has lezzeti olan ve özel olarak hazırlanan keçi peyniri ve tereyağı konur ve taş fırında pişirilir. Pişirme süresi ve kıvamı ustanın maharetindedir. Bu eşsiz lezzet asırlardır Emet ilçemizin en meşhur lezzetidir. Osmanlı mutfağında var olduğu bir çok kaynakta yazan bu eşssiz lezzeti biz yapıp satmaya devam ediyoruz. Ülkemizin her köşesinden vatandaşlarımızı bu eşsiz lezzeti tatmaları için bekleriz’’ ifadelerini kullandı.

Pideli yoğurtlu köfte | Mucize Lezzetler
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi